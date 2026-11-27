À partir du 1er janvier 2027, un abonné Navigo qui n’a pas validé son passe dans le métro ou le RER encourra une amende de 15 euros, contre 70 euros aujourd’hui. « Il existe une différence entre un abonné qui paie son forfait et n’a pas correctement validé, et une personne qui voyage délibérément sans titre », explique au Figaro Xavier Piechaczyk, PDG de la RATP.

Une amende jusqu’ici identique à celle des voyageurs sans titre

Depuis juin 2025, la RATP sanctionnait de 70 euros les abonnés qui oubliaient de valider leur passe, soit le même montant que pour un voyage sans titre. Cette somme représentait 77 % du prix mensuel de l’abonnement, fixé à 90,80 euros et appelé à passer à 93,40 euros. En cas de paiement ultérieur, 50 euros de frais de dossier portaient le total à 120 euros. La mesure touchait particulièrement les voyageurs quotidiens, susceptibles d’oublier de valider lors d’un changement de routine ou d’une affluence inhabituelle.

Selon la RATP, dans le métro et le RER, la majorité des non-validations tiennent à des dysfonctionnements matériels plutôt qu’à une volonté de frauder : portiques défaillants, lecteurs hors service ou cartes valides non reconnues. L’entreprise reconnaît ainsi que ses équipements peuvent être en cause lorsqu’un abonné ne valide pas son passe.

Des contrôles qui suscitaient des confrontations

L’amende de 70 euros provoquait des protestations lors des contrôles. Les agents devaient appliquer la règle même lorsqu’ils jugeaient, pour certains, absurde de verbaliser un abonné pour un oubli technique ; ils s’exposaient à des sanctions hiérarchiques s’ils ne le faisaient pas. Les scènes de confrontation se multipliaient. La RATP entend aussi réduire ces conflits en abaissant l’amende.

Un montant aligné sur celui des bus et des tramways

Les 15 euros prévus dans le métro et le RER correspondent au montant déjà appliqué pour une non-validation dans les bus et les tramways. Sur les lignes franciliennes de SNCF Voyageurs, l’amende est de 5 euros.

Dans un contexte de tensions sociales récurrentes dans les transports, Xavier Piechaczyk rappelle néanmoins qu’« il reste important de valider son titre » : ces données servent à Île-de-France Mobilités pour mesurer la fréquentation réelle et rémunérer l’opérateur. La validation reste obligatoire.