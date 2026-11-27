Le 25 novembre 2026, le Parlement australien a adopté une loi qui oblige les réseaux sociaux à laisser leurs utilisateurs désactiver les algorithmes personnalisés. Les plateformes devront aussi protéger les mineurs contre certains contenus nuisibles. En cas de manquement, elles s’exposent à une amende de 109,2 millions de dollars australiens (66 millions d’euros) ou de 5 % de leur chiffre d’affaires mondial.

Une responsabilité directe pour les plateformes

Facebook, Instagram, TikTok et d’autres réseaux sociaux se sont longtemps présentés comme des hébergeurs de contenus publiés par leurs utilisateurs. La loi australienne adoptée mardi dernier leur impose désormais une responsabilité juridique dans la sécurité des mineurs sur leurs services. « Les géants de la tech ne peuvent plus se faire d’illusions : ils sont responsables de la sécurité des Australiens sur leurs plateformes, et nous leur demanderons des comptes s’ils manquent à cette obligation », a déclaré Anika Wells, ministre australienne des Communications.

Un accord de dernière minute entre le Parti travailliste au pouvoir et les Verts a permis l’adoption du texte. L’opposition conservatrice dénonce un pouvoir excessif donné au gouvernement sur la liberté d’expression. L’ambassadeur des États-Unis, David Brat, critique pour sa part les « charges de conformité disproportionnées » imposées aux entreprises américaines. Le texte marque un tournant majeur dans la responsabilité imposée aux plateformes.

La loi leur fixe un devoir de diligence raisonnable et leur laisse douze mois avant son entrée en vigueur. Pour Meta, dont les revenus annuels dépassent 130 milliards de dollars, une amende calculée à 5 % du chiffre d’affaires mondial pourrait atteindre 6,5 milliards de dollars en cas de manquement grave. La Haute-commissaire à l’Enfance en France, Sarah El Hairy, a formulé cette critique du secteur : « Nous avons interdit le travail des enfants dans les usines mais nous avons accepté leur exploitation dans les algorithmes. »

Quatre catégories de contenus nuisibles visées

Les plateformes devront déployer des moyens techniques pour identifier et retirer les contenus pornographiques, notamment le revenge porn (pornographie non consensuelle) et le CSAM (matériel d’abus sexuel sur mineurs). Des systèmes de détection automatisés, probablement fondés sur l’intelligence artificielle, devront permettre de bloquer ces contenus avant leur publication. Meta a déjà supprimé plus de 750 000 comptes soupçonnés d’appartenir à des adolescents australiens depuis l’interdiction des moins de 16 ans en décembre 2025, dont 462 000 sur Instagram et 294 000 sur Facebook.

Le harcèlement en ligne figure aussi parmi les contenus visés. Les algorithmes de recommandation, conçus pour favoriser les interactions, peuvent amplifier les attaques et faire remonter des messages hostiles dans le fil d’un adolescent harcelé. La loi permettra aux utilisateurs de désactiver la personnalisation algorithmique au profit d’un fil chronologique.

Les deux autres catégories concernent la glorification de la criminalité et les contenus encourageant les troubles alimentaires, dont l’anorexie et la boulimie. Les algorithmes de TikTok et Instagram ont été accusés de recommander des vidéos pro-ana (pro-anorexie) à des adolescentes vulnérables. En janvier 2026, l’Anses a publié un rapport dénonçant des « algorithmes prédateurs » et leurs stratégies de captation de l’attention.

L’interdiction des moins de 16 ans n’a pas empêché leur présence en ligne

En décembre 2025, l’Australie est devenue le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Malgré les suppressions de comptes annoncées par Meta, plus de 80 % des jeunes concernés étaient toujours présents sur les plateformes pendant les trois premiers mois de l’interdiction, selon des données gouvernementales et des études indépendantes. Certains utilisent des VPN, de fausses identités ou des comptes familiaux.

La nouvelle loi ajoute à cette interdiction des obligations qui concernent le fonctionnement des services : le choix d’un fil non personnalisé et la détection des contenus visés. Cette stratégie à double détente associe ainsi une restriction d’accès et des changements imposés aux plateformes.

D’autres pays examinent des règles comparables

Le Digital Services Act européen de 2024 prévoit une option non personnalisée, peu utilisée, mais n’impose pas la désactivation des algorithmes dans les mêmes termes que la loi australienne. En France, Sarah El Hairy défend une régulation similaire. La Suisse et le Canada étudient également des dispositifs comparables.