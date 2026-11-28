Le Parlement a prolongé l’encadrement des loyers jusqu’en novembre 2028. Le dispositif concerne 1,2 million de locataires dans 70 communes, sans être étendu à de nouvelles villes. Au 26 novembre 2026, 49 des communes couvertes attendaient encore la publication de leurs nouveaux plafonds.

Une prolongation limitée à 70 communes

Adoptée le 21 novembre 2026 par 148 voix contre 95, la prolongation de l’encadrement des loyers jusqu’en novembre 2028 évite l’expiration du dispositif, initialement prévue le 24 novembre 2026. Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Grenoble et les 24 communes du Pays basque figurent parmi les territoires couverts.

Nice, Toulouse et Strasbourg restent hors du mécanisme : le vote n’a prévu aucune extension géographique. L’encadrement ne peut s’appliquer que dans des zones classées comme tendues par décret, selon des critères liés notamment au déséquilibre entre l’offre et la demande, au niveau des loyers et aux difficultés d’accès au logement. Certaines métropoles n’ont pas franchi ce seuil administratif ; d’autres ont choisi de ne pas activer le dispositif, notamment par crainte de décourager l’investissement locatif privé.

Iñaki Echaniz, député socialiste des Pyrénées-Atlantiques et porteur de la proposition de loi, a défendu la prolongation en invoquant la tension du marché locatif. Le Rassemblement national a, de son côté, dénoncé une contrainte excessive pour les propriétaires.

Les nouveaux plafonds manquent encore dans 49 communes

Pour appliquer l’encadrement, les préfectures doivent publier des arrêtés fixant les loyers de référence par secteur et par type de logement. Au 26 novembre 2026, seuls Grenoble, pour 21 communes, et le Pays basque, pour 24 communes, avaient publié leurs nouveaux plafonds, applicables dès le 1er janvier 2027. Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Montpellier figuraient parmi les 49 communes encore en attente. Avant de publier leurs grilles, les préfectures doivent consulter l’Observatoire local des loyers et recueillir les données du marché, une procédure qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Les anciens plafonds, fixés par l’arrêté du 6 janvier 2026, demeurent théoriquement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Me Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier, précise toutefois : « Tant que l’arrêté n’a pas été publié, la loi n’est pas applicable. Cela veut dire que tous les baux signés avant que le décret ne soit publié, ne sont pas soumis à l’encadrement des loyers et sont inattaquables au sens de la loi. »

L’avocat explique aussi : « Puisque l’arrêté préfectoral n’a pas été publié, les loyers de référence, qui peuvent être majorés de 20%, sur lesquels le bailleur doit se baser pour fixer le sien, ne sont pas connus. » Selon son analyse, un bail signé à Paris le 15 décembre 2026, avant la publication de l’arrêté, ne pourrait pas être contesté au titre de l’encadrement, même si son loyer dépassait les futurs plafonds. Des propriétaires informés de cette situation, notamment ceux qui disposent d’un conseil juridique ou passent par une agence immobilière, peuvent ainsi signer des baux avant la publication des arrêtés.

Un an pour contester un dépassement du loyer de base

La prolongation modifie également les délais de contestation. Pour un loyer de base supérieur au plafond, le locataire n’a plus qu’un an pour agir, contre trois ans auparavant. Le délai applicable à la contestation d’un complément de loyer, justifié par des caractéristiques exceptionnelles du logement, passe quant à lui de trois mois à un an.

Un dépassement peut n’être découvert que plusieurs mois après l’emménagement, lorsque le locataire consulte les grilles de référence ou une association. Pour le contester, il lui faut réunir notamment le bail, les quittances et les grilles, puis saisir la commission départementale de conciliation ou le tribunal. Avec l’ancien délai de trois ans, il pouvait encore demander le remboursement d’un trop-perçu après la première année.

Selon les constats de l’ADIL et de la CNL cités dans ce débat, les contestations viennent surtout de locataires diplômés, urbains et déjà sensibilisés au droit du logement. Le délai réduit peut peser davantage sur ceux qui connaissent moins ces démarches. Le texte évoque notamment les familles monoparentales, les travailleurs saisonniers et les jeunes actifs parmi les locataires exposés aux difficultés de logement. Sur le cumul des inégalités économiques, l’exemple des Outre-mer montre comment les inégalités économiques se cumulent.

Un dépassement des plafonds peut être sanctionné par une amende de 5 000 €, portée à 15 000 € pour une personne morale. Ces sanctions ne concernent pas les propriétaires qui respectent les loyers plafonds.

Les pistes proposées pour modifier le dispositif

Parmi les propositions avancées figurent l’extension de l’encadrement à toutes les zones tendues, une publication automatique des arrêtés préfectoraux après l’adoption de la loi et une meilleure information des locataires, par des campagnes publiques, un affichage obligatoire dans les logements ou un accompagnement gratuit par les associations.

Certains experts défendent un encadrement national unifié. D’autres proposent de rétablir le délai de contestation de trois ans, voire de l’allonger pour les publics fragiles. Ces changements ne figurent pas dans la prolongation votée le 21 novembre 2026. À titre de comparaison avec d’autres règles relatives au logement, les nouvelles règles Airbnb en 2026 offrent un parallèle intéressant.