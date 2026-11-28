Il s’est présenté au guichet avec son bocal de pièces rouges et jaunes, amassées pendant dix ans, raconte Melty. Le conseiller a refusé d’enregistrer le dépôt. Ce n’est pourtant pas la somme qui posait problème, mais la présentation en vrac du sac, pièces mélangées, jamais comptées.

Le client est reparti avec son bocal intact, sans avoir pu s’en débarrasser. Ce genre de scène se répète de plus en plus souvent, notamment à chaque vidage de tirelire familiale ou lors des opérations Pièces jaunes. Le retraité pensait, comme beaucoup, que l’euro ayant cours légal, la banque était tenue d’accepter ses économies. Au guichet, on lui a expliqué ce qu’il aurait dû faire avant de se déplacer.

Le dépôt d’espèces, une prestation commerciale

L’idée d’une obligation légale repose sur un malentendu. Le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, daté du 3 mai 1998, prévoit bien qu’aucun commerçant n’est tenu d’accepter plus de cinquante pièces lors d’un seul paiement. Mais cette règle protège un vendeur face à un client qui paie sa baguette, pas une banque face à un déposant.

L’article R. 642-3 du Code pénal, qui sanctionne le refus injustifié d’espèces ayant cours légal, ne s’applique lui aussi qu’au paiement, jamais à un service de dépôt sur compte.

Selon la Fédération bancaire française, aucune loi n’oblige un établissement à recevoir un dépôt de monnaie non triée : le dépôt d’espèces est une prestation commerciale. Les conditions sont fixées par chaque banque, parfois même par chaque agence individuellement.

Seul le Trésor public fait exception : il accepte les paiements en espèces au-delà de 50 pièces, dans la limite de 300 euros, pour le règlement des impôts. Les guichets bancaires n’entrent pas dans ce cadre. Quant à la Banque de France, chargée de la qualité et de la circulation des billets et pièces, elle ne sert plus de guichet pour échanger le bocal d’un particulier.

À cela s’ajoutent, pour les dépôts conséquents, les règles de lutte contre le blanchiment. Le groupe Crédit Mutuel demande ainsi un justificatif d’origine des fonds au-delà de 8 000 euros déposés en une fois, ou de 10 000 euros cumulés sur un mois, selon une information rapportée par le Journal des Seniors.

Rouleaux, automates et appel préalable

La méthode la plus répandue consiste à trier la monnaie par valeur avant de se présenter : la norme européenne prévoit par exemple 25 pièces de 2 euros par rouleau, soit 50 euros, ou 50 pièces de 1 centime, soit 0,50 euro.

Un bordereau récapitule ensuite le total par valeur et le montant global. Mais toutes les banques n’appliquent pas la même procédure : une enquête de MoneyVox, publiée le 19 février 2022, décrivait la Société Générale demandant de compter les pièces et de les glisser en vrac dans une enveloppe avec bordereau, le contrôle étant réalisé par le transporteur de fonds.

Le Crédit Agricole Île-de-France, lui, créditait le montant annoncé par le client sous réserve d’un comptage ultérieur, avec correction du compte en cas d’écart. Ces pratiques dataient de 2022 et peuvent avoir évolué depuis.

Certaines agences disposent d’automates de dépôt capables de traiter les pièces en vrac, comptant, triant et rejetant celles qui ne sont pas valides avant d’imprimer un reçu. Le réseau Cash Services en revendique environ 7 000 en France, mais l’accès dépend de la banque du client : le service est ouvert aux clients de BNP Paribas, Crédit Mutuel, CIC et Société Générale.

Avant de se déplacer avec un bocal rempli pendant dix ans, mieux vaut donc appeler son agence pour vérifier si elle accepte les dépôts de pièces, sous quelle forme, avec quel plafond éventuel et quels frais. Ce service reste en général réservé aux clients titulaires d’un compte dans l’établissement, ce qui explique les refus quasi systématiques opposés aux non-clients.