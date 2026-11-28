Il y a deux manières, au moins, de faire baisser le poids des dépenses sociales dans l’économie d’un pays : dépenser moins ou produire davantage de richesses. Et il y a une troisième question à se poser, celle de savoir ce qu’il advient des personnes que ces dépenses doivent protéger. C’est tout l’intérêt de la note d’analyse du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan, publiée le 26 novembre 2026.

Alors que les derniers chiffres des prestations de protection sociale en Europe portaient sur l’année 2025, les chercheurs remontent ici à 1995. En trente ans, le poids des prestations dans le PIB potentiel a augmenté de 4,1 points en France, contre 3 en Allemagne et seulement 0,2 aux Pays-Bas. En Suède, il a même baissé de 4 points. La croissance économique a aidé les Suédois et les Néerlandais à contenir ce ratio, ce qui ne revient pas nécessairement à diminuer les sommes versées.

Retraites : aux Pays-Bas, le taux de pauvreté des seniors a doublé

Le rapprochement de deux chiffres néerlandais mérite l’attention : entre 1995 et 2024, les dépenses de vieillesse et de survie n’ont progressé que de 0,2 point de PIB potentiel, alors qu’en France elles ont augmenté de 2,5 points. Mais, entre 2015 et 2024, la proportion des plus de 65 ans en situation de pauvreté monétaire est passée aux Pays-Bas de 6 à 12 %. C’est aussi le niveau atteint en France en 2024, pour une moyenne européenne de 16,6 %.

Il s’agit bien d’un indicateur relatif : Eurostat fixe le seuil à 60 % du niveau de vie médian national après transferts sociaux. Un senior pauvre aux Pays-Bas et un senior pauvre en France n’ont donc pas nécessairement les mêmes revenus. De plus, la comparaison française comporte une rupture de série en 2022 liée à l’élargissement du champ géographique. On ne peut pas non plus isoler, à partir de ces chiffres, l’effet des différentes réformes des retraites sur la pauvreté.

Le retour à l’emploi ne dit pas tout de la situation des chômeurs

Le cas de l’Allemagne est intéressant pour une autre raison : les dépenses liées au chômage ont reculé de 1,2 point de PIB potentiel entre 1995 et 2024, contre 0,4 point en France. Les réformes Hartz, menées entre 2003 et 2005, ont notamment cherché à accélérer le retour à l’emploi. Or, parmi les chômeurs allemands, la pauvreté monétaire concernait 40,8 % des personnes en 2005 et 70,3 % en 2010. En 2024, cette proportion restait de 60,7 %, contre 44,3 % en France. Cela ne signifie pas que le nombre de chômeurs pauvres ait augmenté dans les mêmes proportions : la population au chômage a elle-même changé.

La question du montant des allocations chômage n’est donc pas dissociable de celle des emplois auxquels peuvent prétendre les personnes qui perdent leur travail. Que devient, par exemple, le salarié qui retrouve un emploi mais dont la rémunération ne lui permet toujours pas de sortir de la pauvreté ? Les auteurs invitent à tenir compte de la qualité des emplois et des conséquences des économies sur les publics fragiles. Ce sont des orientations de réflexion, pas de nouvelles règles d’indemnisation. Et le rapport ne dit pas, à lui seul, comment équilibrer les comptes sociaux : il examine les dépenses, pas les recettes.