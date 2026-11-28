Un sondage OpinionWay pour CNews, publié le jeudi 26 novembre 2026, teste pour la première fois David Lisnard, maire de Cannes et candidat du parti Nouvelle Énergie, dans un second tour hypothétique de la présidentielle face à Marine Le Pen. Le résultat penche nettement du côté de la candidate du Rassemblement national : elle l’emporterait avec 55 % des suffrages, contre 45 % pour David Lisnard.

L’écart reste toutefois le plus resserré parmi les scénarios testés par l’institut. Face à Marine Le Pen, Raphaël Glucksmann obtiendrait 42 %, Édouard Philippe 41 % et Jean-Luc Mélenchon seulement 31 %. David Lisnard s’impose donc comme le candidat réalisant le meilleur score contre la présidente du RN, même s’il reste battu.

Au premier tour, Marine Le Pen arrive largement en tête avec 33 % des intentions de vote, deux points de plus que le précédent baromètre OpinionWay. Jean-Luc Mélenchon suit, stable à 16 %. David Lisnard pointe en troisième position avec 12 %, une progression qui tranche avec les 4 % qui lui étaient crédités le 15 octobre dernier.

Raphaël Glucksmann recueille 10 % et Édouard Philippe recule à 8 %, perdant quatre points et se retrouvant désormais devancé par le maire de Cannes.

L’enquête a été réalisée en ligne les 25 et 26 novembre auprès d’un échantillon de 912 personnes inscrites sur les listes électorales. Dans la configuration Lisnard-Le Pen, la participation théorique atteindrait 69 %, mais seules 451 des 632 personnes se disant certaines d’aller voter ont exprimé une intention de vote, 29 % optant pour le blanc ou le nul. Comme le rappelle le texte accompagnant les résultats, un sondage demeure une photographie du moment, sans valeur prédictive.

Philippe et Lisnard refusent pour l’instant de débattre ensemble

Édouard Philippe et David Lisnard sont présentés comme les candidats de la droite et du centre les plus plébiscités dans les enquêtes d’opinion. Leurs relations restent pourtant tendues. En milieu de semaine, le maire du Havre a proposé un débat télévisé à son rival, qu’il accuse de ne pas être suffisamment étanche avec l’extrême droite. David Lisnard a décliné la proposition.

Le maire de Cannes, qui vient d’être réélu président de l’Association des maires de France, espère plutôt qu’Édouard Philippe se rallie à l’idée d’une primaire entre les candidats de la droite et du centre. Gabriel Attal et Bruno Retailleau défendent également ce scénario, dont Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan sont pour l’instant écartés.

Les reports de voix mesurés par OpinionWay éclairent les positions respectives des deux hommes. En cas de duel Philippe-Le Pen, 40 % des électeurs de David Lisnard se reporteraient sur l’ancien Premier ministre, contre 47 % vers Marine Le Pen.

À l’inverse, 74 % des électeurs d’Édouard Philippe iraient vers David Lisnard si leur candidat n’était pas qualifié. Dans les duels Mélenchon-Le Pen et Glucksmann-Le Pen, en revanche, 68 % et 60 % des électeurs lisnardistes basculeraient vers la candidate du Rassemblement national.

Les autres hypothèses de second tour confirment la domination de Marine Le Pen : 69 % face à Jean-Luc Mélenchon, 58 % face à Raphaël Glucksmann, 59 % face à Édouard Philippe. Dans chacun des cas testés par l’institut, elle l’emporte.