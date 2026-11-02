David Lisnard affirme son indépendance face aux accusations de compromission

Le 1er novembre 2026, David Lisnard publie un message sur X pour répondre aux critiques qui l’accusent de préparer une alliance avec l’extrême droite. Le maire de Cannes, candidat indépendant à la présidentielle 2027, y affirme deux positions claires : sa démarche est « indépendante » et il ne gouvernera « ni avec les macronistes ni avec le RN ». Ces déclarations interviennent après plusieurs jours de tensions avec Marc Fesneau, chef des députés MoDem, et Jean-François Copé, maire LR de Meaux.

Le tweet du 1er novembre : texte intégral et contexte

Dans son message publié sur le réseau social X, David Lisnard écrit : « Ma démarche est INDÉPENDANTE comme ma droite est indépendante. Je ne gouvernerai ni avec les ‘macronistes’ ni avec le RN. Cela a toujours été clair et net. » Il ajoute : « Plus le bocal politico-médiatique s’agite dans ses vaguelettes, moins il voit la vague de fond du pays réel. » Selon Nice-Matin, le candidat répond directement aux accusations portées par Marc Fesneau, qui l’accuse de « préparer la grande alliance avec l’extrême droite, comme Sarah Knafo ».

Affirmation 1 : ‘Une démarche indépendante’

L’indépendance revendiquée par David Lisnard repose sur son départ des Républicains et la création de Nouvelle Énergie, son mouvement politique. Depuis février 2025, il plaide pour une primaire ouverte de la droite et du centre, mécanisme qu’il présente comme le seul moyen d’éviter les « compromissions de notables ». Cette stratégie le place en concurrence directe avec Bruno Retailleau, candidat officiel de LR, qui obtient 5% des intentions de vote contre 6% pour Lisnard dans un sondage Ifop-Fiducial publié mi-octobre 2026. Nouvelle Énergie revendique 100 000 adhérents et 3 000 adhésions quotidiennes, des chiffres qui témoignent d’une dynamique militante réelle.

Affirmation 2 : ‘Ni gouverner avec les macronistes ni avec le RN’

Le refus explicite de gouverner avec les macronistes ou le Rassemblement national constitue le cœur du message de David Lisnard. Interrogé par Yahoo News, il précise que « cela a toujours été clair et net ». Pourtant, Jean-François Copé déclare sur BFMTV que « David Lisnard n’est pas très clair » sur son positionnement vis-à-vis du RN. Marc Fesneau va plus loin en refusant de l’inclure à une éventuelle primaire, estimant qu’il prépare une alliance avec l’extrême droite. De son côté, Éric Ciotti, passé au RN, appelle Retailleau et Lisnard à renoncer à leurs « candidatures de témoignages » pour soutenir Marine Le Pen.

Comment ces affirmations sont interprétées par les différents acteurs

Les réactions au tweet de David Lisnard révèlent des lectures contradictoires de son positionnement politique. Pour ses soutiens, le maire de Cannes incarne une droite authentique, ni soumise à Emmanuel Macron ni complaisante avec le RN. Pour ses détracteurs, l’indépendance affichée masque une ambiguïté stratégique qui pourrait faciliter un rapprochement avec l’extrême droite. Parlons-Politique souligne que la candidature David Lisnard oblige Retailleau à défendre son investiture face à l’appel d’une primaire.

Les critiques : lectures divergentes de l’indépendance affichée

Marc Fesneau estime que David Lisnard prépare « la grande alliance avec l’extrême droite », une accusation qui vise à le disqualifier auprès des électeurs modérés. Jean-François Copé pointe un « manque de clarté » sur le RN, suggérant que les dénégations du candidat ne suffisent pas à dissiper les doutes. Selon Stéphane Larue, Patrick Sébastien, qui classe le RN à droite, a néanmoins exprimé sa préférence pour David Lisnard, compliquant encore la lecture de son positionnement. Les critiques soulignent également que refuser de gouverner avec le RN aujourd’hui n’empêche pas un revirement demain, en fonction des rapports de force.

La défense : la primaire ouverte comme preuve de sincérité

David Lisnard répond aux accusations en affirmant que « certains cherchent un prétexte pour ne pas faire ladite primaire ». Il invite Édouard Philippe, favori de la droite et du centre, à clarifier son périmètre et à accepter une primaire ouverte. Pour le maire de Cannes, ce mécanisme démocratique constitue la meilleure garantie contre les alliances de circonstance. Il déclare : « Je ne veux pas faire carrière, je veux faire le job. » La primaire ouverte permettrait, selon lui, de départager les candidats sur leurs programmes et leurs valeurs, plutôt que sur les compromis d’appareil. Un déjeuner avec les députés LR, prévu le 3 novembre 2026, doit permettre de tester la viabilité de sa candidature auprès des élus.

Contexte politique : qui est David Lisnard et d’où vient-il ?

Maire de Cannes depuis 2014, David Lisnard a longtemps incarné une droite de gestion, attachée aux maires et aux territoires. Son parcours au sein des Républicains l’a conduit à présider l’Association des maires de France (AMF) par intérim, avant de briguer la présidence lors de l’élection prévue du 23 au 25 novembre 2026. Sa candidature à l’AMF pose toutefois la question de l’indépendance de la représentation des maires face à des ambitions présidentielles affichées. En quittant LR pour fonder Nouvelle Énergie, Lisnard rompt avec l’appareil traditionnel et revendique une liberté totale vis-à-vis des lignes partisanes.

Passage de Les Républicains à Nouvelle Énergie

Le départ de David Lisnard des Républicains traduit une rupture stratégique et idéologique. Il reproche à LR ses compromissions avec le macronisme et son incapacité à incarner une alternative crédible. Nouvelle Énergie se veut un mouvement de rassemblement de la droite et du centre, ouvert aux maires, aux entrepreneurs et aux citoyens. Avec 55 000 abonnés supplémentaires sur Instagram en une semaine, Lisnard démontre une capacité à mobiliser au-delà des structures partisanes classiques. Pourtant, la fragmentation de la droite inquiète : plusieurs candidatures pourraient compliquer la qualification d’un représentant de ce camp au second tour de la présidentielle 2027. Les derniers sondages montrent une recomposition des équilibres politiques à six mois du scrutin.