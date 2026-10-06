Aller en Belgique en voiture va coûter cher dès 2027

La traversée de la Belgique en voiture ne sera plus gratuite. Dès le 1er mai 2027, une vignette numérique sera nécessaire pour emprunter le réseau autoroutier et les principales voies rapides du pays. Cet accord entre la Wallonie, la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale met fin à des décennies de gratuité. Pour les nombreux automobilistes, notamment les frontaliers français, les vacanciers en route vers la mer du Nord ou les voyageurs en transit, cette mesure représente un changement budgétaire significatif.

L’accord, officialisé en juillet 2026, vise à faire contribuer tous les automobilistes, qu’ils soient belges ou étrangers, à l’entretien des infrastructures routières vieillissantes. François Desquesnes, ministre wallon de la Mobilité, a souligné : « Toutes celles et tous ceux qui utilisent nos routes doivent contribuer équitablement à leur entretien ». Bien que cette réforme soit attendue depuis plus de vingt ans, elle suscite déjà des résistances, notamment illustrées par une pétition ayant rassemblé près de 8 500 signatures à La Panne.

Tous les véhicules légers concernés, sauf exceptions

Cette vignette s’appliquera à tous les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, y compris les voitures particulières et les camionnettes, sans distinction de nationalité. Les frontaliers français, nombreux à travailler en Belgique, ainsi que les touristes et les familles en route vers le nord de l’Europe devront intégrer cette dépense. Toutefois, certaines catégories de véhicules, comme les motos, les tracteurs agricoles et les autocars, seront exemptées, tout comme les camions déjà soumis à une redevance kilométrique. Les services d’urgence et certains véhicules médicaux bénéficieront également d’exemptions selon des critères spécifiques.

Une tarification différenciée selon les normes environnementales

La tarification de la vignette varie selon les normes environnementales des véhicules. Les véhicules Euro 4 et plus paieront 100 euros par an, tandis que ceux de norme Euro 0 à 3 s’acquitteront de 125 euros. Les véhicules zéro émission bénéficieront d’un tarif réduit à 90 euros. En plus d’une vignette annuelle, la Belgique proposera des options de courte durée (24 heures, 10 jours, un mois ou deux mois) pour s’adapter aux besoins des voyageurs occasionnels.

Les recettes attendues sont importantes : la Flandre anticipe 130 millions d’euros annuels, tandis que la Wallonie espère 327 millions d’euros, complétant les 700 millions d’euros déjà investis dans l’entretien du réseau routier wallon. Ben Weyts, ministre flamand de la Mobilité, a justifié cette mesure par la réciprocité, soulignant que les Flamands paient déjà pour utiliser les routes dans d’autres pays européens.

Un système dématérialisé et des contrôles automatisés

La vignette sera dématérialisée, liée au numéro d’immatriculation et gérée via une plateforme numérique commune. Cette simplification permet aux automobilistes de circuler sur l’ensemble des réseaux régionaux sans se soucier des frontières administratives. Les contrôles seront effectués par des caméras ANPR et des équipes mobiles, et toute infraction sera sanctionnée par une amende de 70 euros, montant pouvant augmenter en cas de récidive.

Panneaux verts et bleus : une subtilité à ne pas négliger

La vignette sera nécessaire sur les autoroutes signalées par des panneaux verts et les grands axes régionaux indiqués par des panneaux bleus. Les routes communales resteront gratuites, une inversion par rapport à la signalétique française. Pour éviter les zones payantes, il faudra privilégier les routes communales signalées par des panneaux blancs à inscriptions noires, bien que cela puisse allonger le trajet.

Un passage devant les autorités européennes encore incertain

Avant la mise en œuvre, le dispositif doit encore être approuvé par les autorités européennes. Un précédent existe : en 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne a annulé un projet de vignette allemande jugé discriminatoire. Les opposants espèrent que ce projet belge pourrait être remis en question, notamment sur l’équité entre résidents et non-résidents. Le gouvernement wallon assure néanmoins que la mesure sera « globalement neutre » pour les automobilistes wallons, mais cette promesse reste vague.

Frontaliers et touristes face à une nouvelle dépense

Pour les frontaliers français se rendant quotidiennement en Belgique, la vignette annuelle coûtera entre 90 et 125 euros selon le véhicule. Les familles traversant fréquemment le pays pour se rendre dans d’autres pays européens devront également intégrer ce coût. De leur côté, les professionnels du tourisme s’inquiètent d’une possible baisse de fréquentation, notamment à La Panne, station balnéaire prisée des touristes français. La vignette pourrait en effet dissuader certains voyageurs, rappelant le débat sur le contrôle des dépenses quotidiennes des ménages.