583 euros par mois : c’était, en 2024, la rente moyenne servie par les assureurs pour les contrats individuels dont la dépendance constituait la garantie principale et unique. La somme, publiée par France Assureurs dans son étude de juillet 2025, est loin d’être négligeable pour une personne qui ne peut plus accomplir seule les actes de la vie quotidienne. Elle peut néanmoins perdre progressivement de son efficacité lorsque le prix des services nécessaires augmente.

L’Institut des actuaires en fait l’une des tensions actuelles de son Panorama des tensions d’assurabilité publié en novembre 2026 (CH03-T04). L’assureur peut continuer à verser la prestation convenue, mois après mois, et la personne dépendante éprouver de plus en plus de difficultés à financer son accompagnement.

Des frais d’hébergement qui dépassent souvent 2 000 euros par mois

En établissement, les sommes sont bien plus élevées que la rente moyenne citée plus haut. En avril 2026, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a publié les prix de référence des EHPAD pour 2024 : 2 164 euros par mois en moyenne pour une chambre individuelle habilitée à l’aide sociale à l’hébergement, et 3 128 euros lorsqu’elle ne l’est pas. Les tarifs d’hébergement avaient augmenté de 4 % sur un an, alors que l’inflation était de 2 %.

Il serait évidemment trompeur de soustraire simplement la rente de ces deux tarifs pour calculer ce qu’une personne dépendante doit payer. Le prix de référence comprend l’hébergement et une participation minimale liée à la dépendance, avant les aides. La rente privée, elle, ne prétend pas nécessairement couvrir l’intégralité des frais. Les pensions, l’épargne et les aides publiques interviennent aussi dans le financement du séjour. Service Public rappelle que l’APA, les aides au logement et l’aide sociale à l’hébergement peuvent, sous conditions, être cumulées.

Le risque décrit par les actuaires ne concerne d’ailleurs pas que les EHPAD : rester à domicile peut nécessiter des interventions humaines régulières, voire des aménagements. Si leur coût augmente plus vite que la rente, il faut soit trouver d’autres ressources, soit revoir l’organisation de l’accompagnement.

Or, dans le bilan 2025 de France Assureurs, les cotisations des contrats dépendance ont reculé de 1,4 %. Cela ne renseigne pas, à lui seul, sur la qualité des prestations individuelles. Mais l’évolution invite à examiner non seulement le nombre de personnes couvertes, mais aussi le niveau des rentes, leurs conditions de déclenchement et de revalorisation. C’est le montant dont disposera la personne au moment de la perte d’autonomie qui déterminera l’aide qu’elle pourra réellement financer.