Dans le débat sur la surpopulation carcérale, on parle beaucoup du nombre de places de prison. Mais les 180 places de l’établissement InSERRE Arras, inauguré le 27 novembre 2026 par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, ont une particularité : l’administration pénitentiaire entend y préparer les détenus à exercer un métier une fois leur peine purgée. Et pour cela, il faut commencer à travailler sur leur projet bien avant qu’ils ne sortent.

Entre un et trois ans de détention pour préparer la suite

Tout le monde ne pourra pas demander à intégrer cette prison du Pas-de-Calais. Le décret du 14 novembre 2026 fixe deux limites : une ou plusieurs peines d’une durée totale de cinq ans au maximum, avec encore un à trois ans à effectuer. Le ministère vise plus particulièrement les personnes peu dangereuses qui ont du mal à accéder à l’emploi. L’affectation nécessite leur accord et, si elles changent d’avis, une procédure de transfert doit être engagée. La date à laquelle le premier détenu franchira les portes n’est pas encore établie par les annonces du 27 novembre : le calendrier mentionne novembre, mais le dossier de presse parle aussi des semaines à venir.

Travailler en prison, mais pour quel emploi à la sortie ?

Le dossier de presse du ministère de la Justice prévoit, pour chaque détenu, du travail, une formation certifiante ou les deux. Il y aura de quoi apprendre les métiers de la cuisine ou de la soudure, par exemple. Les ateliers couvrent 3 000 mètres carrés, auxquels s’ajoutent 1 000 mètres carrés destinés au maraîchage. L’idée est de rapprocher les formations des métiers qui recrutent dans le secteur d’Arras. Encore faut-il que les entreprises soient au rendez-vous : des discussions sont en cours avec les acteurs économiques locaux.

Et le travail effectué en prison n’est pas tout à fait un emploi comme un autre. Le code pénitentiaire prévoit un contrat d’emploi pénitentiaire, conclu après le classement au travail et l’attribution d’un poste, qui définit notamment la rémunération et les conditions de travail. Ce contrat prend fin à la libération. En revanche, si les deux parties le souhaitent, l’article L. 412-16 prévoit de faciliter la conclusion d’un contrat de travail avec le même employeur à la sortie. Il ne garantit pas que ce dernier embauchera la personne.

Ce qu’il faudra mesurer dans cinq ans

À Arras, un conseiller en insertion professionnelle, un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation et un surveillant définiront avec chaque détenu son parcours. Des contacts avec France Travail, les missions locales ou des entreprises pourront contribuer à préparer la suite. C’est une chose de former quelqu’un à un métier, c’en est une autre de lui permettre de vivre de ce métier après la prison.

Le dispositif InSERRE est d’ailleurs prévu pour cinq ans. L’article 32 du décret prévoit un rapport d’un comité scientifique au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation. Il devra notamment examiner les effets sur la réinsertion, l’engagement professionnel des détenus et la prévention des infractions. Les 180 places inaugurées ne disent, à elles seules, rien du nombre de personnes qui auront trouvé un emploi durable.