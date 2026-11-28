Soumis à 301 textes de loi adoptés depuis 2017, huit modèles d’intelligence artificielle ont tous obtenu un positionnement au centre-gauche de l’hémicycle français. Aucun ne se situe à droite du MoDem ni à gauche des Verts, selon l’expérience menée par quatre doctorants de l’Inria Bordeaux.

301 textes de loi soumis à huit modèles d’IA

Yannis Bendi-Ouis, Timothé Boulet, Miguel Hidalgo et Marko Cvjetko ont reconstitué un hémicycle artificiel lors du hackathon Hack1robo. Ils ont demandé à chaque modèle de voter pour, contre ou de s’abstenir sur les textes retenus, après avoir écarté ceux de plus de 60 000 caractères pour des raisons techniques. Leur projet a remporté le Prix de l’enquête.

Les quatre modèles américains testés sont GPT-6 Luna, Claude Haiku 5.5, Gemini 3.5 Flash Lite et Grok 4.3. S’y ajoutent trois modèles chinois — Kimi K-3.1 Pro, DeepSeek V4.1 Flash et Qwen 3.8 Flash — ainsi que le français Mistral Small.

Des votes situés entre le MoDem et les Verts

Les huit résultats se concentrent dans la même partie de l’hémicycle simulé. Yannis Bendi-Ouis s’interroge sur la possibilité, pour les entreprises, d’infléchir leurs modèles : « Mon inquiétude, c’est que ces géants puissent eux-mêmes orienter leur IA dans une direction qui est souhaitable pour eux, mais pas forcément pour nous. On peut parler d’Elon Musk qui a essayé notamment de biaiser son IA pour l’amener vraiment vers la droite. » Grok figure pourtant, lui aussi, parmi les modèles classés au centre-gauche. « Elon Musk a énormément de mal à faire pencher son modèle vers la droite. Il était même déçu des premières versions de Grok, trop woke à son goût », ajoute le chercheur.

Pour expliquer ces résultats, Yannis Bendi-Ouis avance une hypothèse liée aux données d’entraînement : « L’une des hypothèses avancées est que les textes les plus intéressants, les plus argumentés, sur Internet, proviennent souvent d’intellectuels qui ont tendance à être un peu plus à gauche. » Il rappelle qu’un modèle pourrait aussi combiner des positions habituellement séparées dans le débat politique : « Hypothétiquement, on pourrait avoir une IA qui est pro-écologiste et anti-immigration. » L’expérience ne permet toutefois pas d’attribuer avec certitude les votes observés aux données d’entraînement plutôt qu’à d’autres choix de conception.

Des questions sur l’usage politique des IA

Les résultats portent sur des votes simulés, non sur les réponses que ces modèles donnent aux utilisateurs. Ils alimentent néanmoins les interrogations sur leur emploi dans les échanges politiques. Depuis la dissolution de 2024, l’Assemblée nationale a traité 10 098 textes, dont 7 935 amendements, contre 4 105 lors de la législature précédente. Certains attribuent cette hausse à l’usage croissant de l’IA pour rédiger motions et propositions, sans que l’expérience bordelaise établisse un tel lien.

La possibilité que ces outils influencent les parlementaires ou les citoyens reste, elle aussi, une question distincte des votes mesurés par les chercheurs. Elle s’ajoute aux préoccupations exprimées face aux technologies émergentes, alors que les inquiétudes sociétales se multiplient.

Transparence de l’AI Act et pistes d’audit

Depuis le 2 août 2026, l’article 50 de l’AI Act impose aux fournisseurs d’IA générative de signaler aux utilisateurs qu’ils interagissent avec une machine. Les deepfakes doivent également être identifiés, sauf en cas de contrôle éditorial humain. L’AI Act impose des obligations strictes de transparence, mais celles citées ici n’exigent pas la divulgation d’une orientation politique des modèles. La date butoir du 2 décembre 2026 pour le marquage technique des contenus générés approche.

Selon une enquête de l’INSEE publiée en 2025, 38 % des entreprises de plus de dix salariés renoncent à l’IA par manque de clarté juridique. Sur la question des biais politiques, l’enquête de l’Inria Bordeaux ouvre la piste d’audits avant le déploiement des modèles. D’autres propositions portent sur la diversification des données d’entraînement ou sur des labels de neutralité politique, comparables aux certifications environnementales. La Commission européenne pourrait examiner de telles exigences lors de futures révisions de l’AI Act.

Le débat sur ces propositions accompagne les transformations sociétales en cours. Pour l’heure, aucune des obligations évoquées ne prévoit de communiquer aux utilisateurs les résultats d’un audit politique des modèles.