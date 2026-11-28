Le Smic doit augmenter de 1,6 % au 1er décembre 2026, tandis que le prix repère du gaz progresse de 5,8 %. Ce mois marque aussi le début d’une réforme des heures creuses pour 9,3 millions de clients et le versement de la prime de Noël à plus de 2 millions de personnes. Selon les revenus, le chauffage et les horaires de consommation de chaque foyer, ces changements ne pèseront pas de la même façon sur le budget.

Salaires, pensions et factures de gaz en décembre

Environ 2 millions de salariés au Smic passeront de 1 477,93 euros à quelque 1 502 euros mensuels, soit près de 24 euros supplémentaires. Le gouvernement présente cette hausse comme « le premier coup de pouce du salaire minimum supérieur au mécanisme de hausse automatique lié à l’inflation depuis celui accordé en juillet 2012 ». Les 17 millions de retraités français, eux, n’auront pas de revalorisation en décembre : leurs pensions resteront inchangées jusqu’en janvier 2027.

la hausse du prix repère du gaz de 5,8% représente en moyenne 16 euros de plus dès décembre pour un foyer consommant 12 000 kWh par an, soit 192 euros sur une année à ce rythme. Six millions de consommateurs ont un contrat indexé sur ce tarif de référence. Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), explique : « On subit un prix de marché international, on importe 95% de notre gaz. Donc, ce prix reflète le fait qu’il y a moins d’offres depuis la crise dans le détroit d’Ormuz. »

La hausse ne se traduira pas par le même solde pour tous les salariés au Smic : elle dépend notamment de leurs dépenses de chauffage. Les tarifs réglementés de l’électricité avaient déjà augmenté de 9,8 % en février 2026. L’Insee chiffre par ailleurs l’inflation alimentaire à 2,3 % sur un an, et les ventes de gazole à prix réduit prennent fin le 30 novembre.

De nouvelles règles attendent aussi les retraités qui travaillent. Selon les décrets publiés le 3 novembre 2026, ceux de moins de 67 ans qui reprendront une activité et gagneront plus de 7 000 euros bruts par an verront leur pension réduite à partir du 1er janvier 2027. Pour conserver les anciennes conditions du cumul emploi-retraite, ils devaient liquider leurs droits avant le 30 novembre 2026. Cette échéance concerne notamment les retraités qui complètent une pension modeste par un emploi à temps partiel. Les femmes perçoivent en moyenne des pensions inférieures de 40 % à celles des hommes ; les carrières hachées sont également concernées. Le gouvernement invoque la préservation de l’équilibre des régimes de retraite.

Les heures creuses changent pour 9,3 millions de clients

Enedis commence à modifier les créneaux d’heures creuses le 1er décembre pour 9,3 millions de foyers et de clients professionnels, afin d’adapter les horaires de consommation électrique. Le déploiement doit se poursuivre jusqu’à fin octobre 2027. Son effet sur la facture dépendra des nouveaux créneaux et de la capacité des clients à y déplacer leurs usages.

Selon les données de Selectra, 34 % des foyers en heures creuses ne parviennent déjà pas à décaler leur consommation. Ce changement peut être difficile à organiser pour les familles monoparentales, les travailleurs postés ou les personnes âgées. Huit millions de ménages sont en situation de précarité énergétique en France.

Prime de Noël et chèque énergie : les montants prévus

La prime de Noël doit être versée le 15 décembre à plus de 2 millions de personnes, parmi lesquelles les bénéficiaires du RSA, de l’ASS et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité. Son montant va de 152,45 euros pour une personne seule à 335,39 euros pour un couple avec trois enfants. Créés en 1998, ces barèmes n’ont connu qu’une revalorisation, en 2018. L’inflation cumulée atteint 12 % depuis 2020, ce qui réduit la valeur de la prime à prix constants.

Aucun chèque énergie exceptionnel n’a été annoncé pour la hausse du gaz de décembre. Le chèque énergie habituel, envoyé au printemps, varie de 48 à 277 euros selon les revenus. Les associations caritatives alertent sur une hausse des impayés d’énergie cet hiver. Aux dépenses de chauffage s’ajoutent, pour certains ménages, celles des déplacements : des millions de foyers n’ont pas les moyens de se passer de voiture pour travailler ou se soigner.

Indexation du Smic et aides supplémentaires en discussion

Entre janvier 2022 et décembre 2026, le Smic a augmenté de 12 %, contre 35 % pour l’énergie et 18 % pour l’alimentation. Des économistes discutent d’une indexation du salaire minimum sur l’inflation supportée par les ménages précaires, logement et énergie compris, plutôt que sur l’inflation moyenne utilisée par le mécanisme actuel. Le gouvernement conserve pour l’instant ce dernier.

Parmi les mesures proposées figurent une revalorisation d’au moins 15 % de la prime de Noël pour tenir compte de l’inflation depuis 2018, un chèque énergie exceptionnel et une accélération de la rénovation thermique des logements sociaux et des passoires énergétiques. L’absence de bouclier tarifaire renforcé et de chèque exceptionnel est aussi critiquée, comme l’explique l’article Les inégalités s’aggravent en décembre 2026.

À plus court terme, les associations demandent une meilleure information sur la réforme des heures creuses. Les 9,3 millions de clients concernés doivent connaître leurs nouveaux horaires et pouvoir déterminer s’ils peuvent y adapter leur consommation.