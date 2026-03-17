Nombre d’enfants : quel impact réel sur la longévité des femmes ?

Il existe un lien inattendu entre enfants et vieillissement chez les femmes. À partir d’une cohorte de grande ampleur, des chercheurs tentent de comprendre comment la reproduction influence les mécanismes biologiques liés à l’âge.

Le nombre d’enfants et les femmes face au vieillissement biologique

D’abord, les chercheurs ont étudié les données de 14 836 femmes issues d’une cohorte de jumelles, ce qui permet de limiter l’impact des différences génétiques. Ensuite, ils ont reconstitué leur parcours reproductif, en analysant précisément le nombre d’enfants, puis ont comparé ces informations à des indicateurs de santé et de longévité. Par ailleurs, une partie des participantes a fait l’objet d’analyses moléculaires approfondies. Les scientifiques ont utilisé des « horloges épigénétiques », des outils capables d’estimer l’âge biologique à partir de modifications chimiques de l’ADN. Comme le précise Science & Vie, « ces outils permettent d’estimer le vieillissement biologique ».

Ainsi, ces marqueurs offrent une lecture plus fine que l’âge chronologique, en révélant l’usure réelle des cellules. Cependant, les résultats mettent en évidence deux situations associées à un vieillissement accéléré : l’absence d’enfants et, à l’inverse, un nombre très élevé d’enfants. Selon ActuSanté, « avoir plus d’enfants que la moyenne, ou au contraire n’en avoir aucun, serait associé à un risque accru de vieillissement biologique accéléré ». Dès lors, les femmes se situant à ces extrêmes semblent plus exposées à une dégradation plus rapide de leur organisme.

Le nombre d’enfants optimal pour les femmes semble limité

Toutefois, les données ne montrent pas une relation linéaire. Bien au contraire, les chercheurs observent un point d’équilibre. Les femmes ayant eu deux ou trois enfants présentent les indicateurs biologiques les plus favorables. Selon Science & Vie, « les participantes présentant les indicateurs de vieillissement les plus favorables avaient en moyenne deux ou trois enfants ». Cette observation s’inscrit dans le cadre de la théorie du « soma jetable ». Celle-ci suggère que l’organisme dispose d’une quantité limitée d’énergie.

Une partie est consacrée à la reproduction, tandis que le reste est alloué à l’entretien du corps. Ainsi, un investissement reproductif modéré permettrait de préserver un meilleur équilibre biologique. De plus, les chercheurs ont examiné l’âge auquel les femmes ont leurs enfants. Les grossesses précoces semblent parfois associées à un vieillissement plus rapide. Néanmoins, cet effet s’atténue fortement après ajustement de certains facteurs comme l’indice de masse corporelle ou la consommation d’alcool. Par conséquent, l’impact du calendrier reproductif reste complexe et multifactoriel.

Le nombre d’enfants éclaire la relation entre santé et longévité des femmes

En réalité, le nombre d’enfants ne constitue qu’un élément parmi d’autres dans la trajectoire de santé des femmes. Les chercheurs insistent sur un point crucial : il s’agit d’une corrélation statistique, et non d’un lien de causalité directe. Comme le rappelle Science & Vie, « cette étude montre une association statistique », ce qui invite à la prudence dans l’interprétation. Par ailleurs, plusieurs facteurs peuvent biaiser les résultats. Certaines femmes sans enfants peuvent présenter des problèmes de santé préexistants, susceptibles d’influencer à la fois leur fertilité et leur espérance de vie.

De même, les conditions sociales, l’environnement ou encore les habitudes de vie jouent un rôle déterminant dans le vieillissement. Enfin, ces travaux s’inscrivent dans un contexte démographique plus large. En France, l’espérance de vie des femmes atteint 85,6 ans en 2024 selon l’Ined, tandis que la fécondité continue de reculer avec 1,56 enfant par femme en 2025 selon l’Insee.