La Cnav fait face à 105 000 demandes supplémentaires par rapport à ses prévisions pour 2026. Mais un autre chiffre, moins connu, mérite l’attention : selon un rapport parlementaire, 60 % des futurs retraités du régime général déposent leur dossier trop tard pour bénéficier de la garantie de versement. Et les démarches ne sont pas toujours aussi simples qu’elles en ont l’air.

On imagine souvent le départ à la retraite comme une date que l’on choisit, ou presque. Le dernier jour de travail, quelques formalités, puis la pension qui remplace le salaire. Dans les faits, le passage d’un revenu à l’autre demande parfois davantage de préparation qu’on ne le pense.

Le problème devient particulièrement sensible lorsque les caisses doivent traiter plus de dossiers que prévu. En 2026, la Caisse nationale d’assurance vieillesse attend 905 000 demandes de départ, soit 70 000 de plus qu’en 2025 et 105 000 au-dessus de ses prévisions initiales.

L’enquête publiée par Le Parisien le 23 novembre décrit la pression qui pèse sur les salariés des caisses régionales. Mais cette situation concerne également les assurés qui doivent réunir leurs documents, comprendre leurs droits et déterminer quand ils peuvent réellement cesser leur activité.

Pourquoi quatre mois peuvent tout changer

Il existe une garantie de versement pour les retraites de base du régime général. Lorsqu’une demande complète est déposée au moins quatre mois civils avant la date d’effet de la pension, l’Assurance retraite garantit un premier paiement le mois suivant le départ.

L’organisme conseille donc de commencer sa demande cinq mois avant la date choisie, histoire de disposer d’une marge pour fournir les justificatifs nécessaires.

Prenons un exemple. Une personne souhaite partir à la retraite le 1er avril 2027. Pour entrer dans le dispositif de garantie, son dossier complet doit être parvenu à la caisse au plus tard le 1er décembre 2026.

Cela peut sembler largement suffisant. Pourtant, retrouver des bulletins de salaire anciens, faire corriger une période manquante ou obtenir des renseignements sur une activité exercée à l’étranger peut prendre du temps. Et le délai ne dépend pas toujours uniquement de la bonne volonté du futur retraité.

Des difficultés qui existaient avant 2026

Un rapport présenté à l’Assemblée nationale en mai 2026 montre que la difficulté n’est pas nouvelle.

Selon ce document, environ 19 000 assurés du régime général subissaient en 2025 un retard de paiement alors que leur demande avait été déposée depuis au moins quatre mois. Le rapport indique aussi que 60 % des futurs retraités du régime général présentent leur demande dans des délais trop courts pour bénéficier de la garantie de versement.

Faut-il en conclure que ces assurés s’y prennent simplement trop tard ? Pas forcément.

Les députés soulignent que certains rencontrent des obstacles pour réunir leurs pièces justificatives ou comprendre des règles particulièrement complexes. Le rapport précise notamment qu’environ 30 % des dossiers non liquidés au-delà de quatre mois en 2025 concernaient des personnes ayant travaillé une partie de leur carrière à l’étranger.

Une carrière professionnelle ne ressemble pas toujours à une succession de fiches de paie chez un seul employeur. Plusieurs statuts, des périodes de chômage, une activité indépendante ou des années à l’étranger peuvent compliquer la reconstitution des droits.

Quand le salaire s’arrête avant l’arrivée de la pension

Une pension qui tarde ne signifie pas que les droits acquis disparaissent. Mais pour une personne qui vient de quitter son emploi, le décalage peut être particulièrement difficile à gérer.

Il faut continuer à payer les dépenses courantes sans forcément connaître la date du prochain virement. La situation peut aussi provoquer des démarches supplémentaires : appels à la caisse, transmission répétée de documents, demandes de renseignements et, parfois, réclamations.

La liquidation provisoire permet, dans certaines situations, de verser une pension sans attendre que tous les éléments nécessaires au calcul définitif soient disponibles. La Cnav prévoit ce mécanisme dans ses règles de traitement. Il ne suffit toutefois pas à empêcher toutes les ruptures de paiement recensées dans le rapport parlementaire.

Les démarches à effectuer avant et après le départ

Le service en ligne « Demander ma retraite » permet de transmettre une demande unique aux régimes de base et complémentaires concernés. Chaque régime étudie ensuite les droits relevant de sa compétence.

Une fois le dossier déposé, l’assuré peut suivre son avancement dans son espace personnel. Il est important de répondre rapidement aux demandes de pièces complémentaires et de conserver les preuves des documents transmis.

Si le versement tarde, il faut contacter la caisse puis, si nécessaire, déposer une réclamation écrite. L’Assurance retraite prévoit également une procédure de médiation pour les situations qui ne trouvent pas de solution après cette première démarche.

Pour les personnes peu à l’aise avec les démarches numériques, les conseillers France services peuvent accompagner la constitution et le suivi du dossier.

L’enjeu dépasse le calendrier administratif. Une retraite est un droit construit pendant une vie professionnelle, mais son versement dépend aussi d’un dossier, d’informations parfois dispersées et de leur traitement par plusieurs organismes. Dans ce contexte, les cinq mois recommandés par l’Assurance retraite ne sont pas simplement une précaution : ils peuvent devenir une véritable sécurité pour le passage entre la vie active et la retraite.