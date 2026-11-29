Depuis le 17 novembre 2026, les utilisateurs de la Switch de Nintendo peuvent offrir des jeux dématérialisés sur l’eShop. Attendue depuis neuf ans, la fonction est réservée aux membres d’un même groupe familial, limité à huit personnes, et impose d’autres conditions sur le pays d’enregistrement et les jeux éligibles.

Un cadeau reçu directement sur la Switch

Activée après la mise à jour système 23.5.0 du 9 novembre, la fonction fait apparaître le jeu dans le menu HOME du destinataire, avec le nom de l’expéditeur. Le cadeau doit ensuite être « déballé » avant de pouvoir lancer le jeu. Comme le souligne le Journal du Geek, « on peut acheter le jeu de son neveu le 24 au soir, depuis le canapé, entre la bûche et le café ».

Huit membres et un même pays d’enregistrement

Pour recevoir un jeu, le destinataire doit appartenir au groupe familial de l’expéditeur. Nintendo plafonne ce groupe à huit membres, administrateur compris. Une famille nombreuse ou recomposée peut donc compter plus de proches que de places disponibles, là où une cartouche physique peut être offerte sans cette limite. Selon notre précédente analyse, Nintendo justifie cette restriction par la sécurité et le contrôle parental.

Les deux comptes doivent aussi être enregistrés dans le même pays. Nintendo autorise les groupes familiaux dont les membres sont inscrits dans des pays différents, mais ceux-ci ne peuvent pas utiliser la fonction cadeau entre ces comptes. Les droits d’auteur territoriaux, les règles fiscales et les classifications d’âge varient selon les pays.

Des jeux exclus de la fonction cadeau

Les titres à classification élevée ne peuvent pas être offerts par ce biais, même si le destinataire est majeur. Les précommandes et les jeux bénéficiant de réductions personnelles sont également exclus. Ces limites s’ajoutent aux règles de contrôle parental, de modération des contenus et d’interaction sociale appliquées par Nintendo sur sa plateforme familiale.

Les autres services ne procèdent pas de la même manière : Xbox permet d’envoyer un jeu à un ami de sa liste ou à une adresse mail, sans condition d’appartenance à un groupe familial ; Steam autorise les cadeaux aux membres de la liste d’amis sans cette limite ; PlayStation ne propose pas de cadeau direct et renvoie aux cartes prépayées. Pour le Journal du Geek, « la Switch se retrouve du coup à mi-chemin entre ses concurrentes ».

Connexion, paiement et équipement

Utiliser la fonction suppose une connexion internet stable, une familiarité avec les interfaces numériques et une carte bancaire valide. Ces conditions peuvent ainsi écarter des personnes mal connectées, peu habituées à ces outils ou dépourvues de moyen de paiement dématérialisé.

Enfin, le coût de la console entre aussi en compte : parmi celles du Black Friday Amazon, une offre affiche la Switch 2 à 449,99 euros au lieu de 499,99 euros.