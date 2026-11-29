Andy Burnham, chef du Parti travailliste, a répondu que, en ce qui concerne l’accord, l’honorable députée faisait référence à la position de négociation européenne, qui n’était pas la position de négociation britannique, que cela n’avait pas été mis sur la table, et que cela ne serait pas mis sur la table. Sa réponse a tranché net, mercredi 25 novembre 2026, lors des questions au Premier ministre à la Chambre des communes.

Elle visait à couper court à une question précise de Kemi Badenoch, cheffe de l’opposition conservatrice : le gouvernement britannique allait-il exclure que les étudiants de l’Union européenne paient les mêmes frais de scolarité que les étudiants britanniques dans les universités du Royaume-Uni ? Burnham a semblé répondre par la négative, sans toutefois clore totalement le dossier.

Le chef du Parti travailliste a en effet concédé que l’accord sur les frais de scolarité restait pas finalisé, en réponse à une question de Badenoch sur une éventuelle compensation gouvernementale pour les universités. Il a insisté sur le fait que ce volet figurait sur un document séparé, un accord séparé, reprenant à son compte une formule attribuée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors du sommet de Bruxelles du vendredi précédent.

Jusqu’à 20 000 £ de différence par an

Depuis le Brexit, les étudiants européens, à l’exception des ressortissants irlandais et de ceux disposant du statut de résident permanent, sont traités comme des étudiants étrangers. Ils paient des frais pouvant dépasser 30 000 £ par an, contre un tarif national plafonné à 9 790 £. L’écart peut atteindre 20 000 £.

L’Union européenne pousse pour un tarif réduit dans le cadre de l’accord négocié avec Londres. Selon des informations rapportées, Bruxelles aurait même demandé l’alignement pur et simple sur le tarif domestique. Un compromis a été évoqué, autour de 12 000 £ par an, une proposition que Londres aurait déjà avancée selon deux diplomates de l’UE cités par POLITICO la semaine précédente.

Les universités britanniques, elles, redoutent les conséquences d’une baisse trop marquée. Les frais plus élevés payés par les étudiants étrangers représentent une source de revenus importante pour la plupart des établissements, et une réduction significative pour les étudiants européens pourrait coûter au secteur des centaines de millions de livres sterling par an.

Le Russell Group, qui regroupe certaines des meilleures universités du pays, a prévenu dans un communiqué qu’un geste tarifaire envers les étudiants de l’UE exercerait une pression sur les places destinées aux étudiants britanniques et retirerait davantage d’argent de l’enseignement supérieur britannique, sans nécessairement atteindre l’objectif d’accroître les opportunités pour les étudiants de l’UE de venir étudier au Royaume-Uni.

Les deux parties se sont accordé un délai supplémentaire de six mois pour trouver une solution sur ce point précis. Le gouvernement britannique, par la voix de son porte-parole officiel, a précisé que les deux camps avaient convenu de négocier un accord réciproque, et que tout accord devrait rester conforme à l’intérêt national britannique.

Reste la question de la mise en œuvre des autres volets de l’accord, ceux portant sur les contrôles alimentaires et l’échange de quotas d’émissions. Un porte-parole du 10 Downing Street n’a pas voulu dire, mercredi, si les dates prévues seraient respectées sans accord conclu sur les frais de scolarité.

Le lundi 23 novembre 2026, un porte-parole s’était pourtant dit « confiant » que ces dates ne changeraient pas, « même si nous ne parvenons pas à un accord sur la question des frais de scolarité dans les six mois ».

Le Conseil de l’Union européenne, de son côté, a déclaré qu’il ne procéderait pas tant que la question ne serait pas réglée, une divergence que Badenoch n’a pas manqué de relever à la Chambre des communes.

La cheffe de l’opposition a par ailleurs reproché à Burnham de ne pas avoir répondu sur le paiement de 500 millions de livres sterling à l’UE, ni sur la priorité donnée aux étudiants britanniques. Elle a aussi évoqué la pire crise de recrutement jamais enregistrée pour les diplômés, le jour même où les factures d’énergie augmentaient de 443 £.