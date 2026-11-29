« Ce tatouage a effectivement une signification dans le milieu fetish SM gay. Il indique que la personne pratique le fist-fucking », confirme Sylvain, un pratiquant de 42 ans, dans un entretien accordé à 20 Minutes. Le code est précis, poursuit-il : « Tatouage à gauche : la personne a une prédominance à se faire fister. Tatouage à droite : la personne est active en fist. La hauteur du tatouage sur le bras ou l’avant-bras indique la profondeur du fist. »

Sylvain pratique lui-même le fist depuis cinq ans en actif et trois ans en passif, avec une attirance pour cette pratique plus ancienne encore.

Le motif en question est un simple trait, formant un anneau complet autour du bras ou de l’avant-bras, connu en anglais sous le nom d’armband tattoo. Une rumeur lui prête depuis des années une signification cachée : ce dessin en apparence anodin afficherait une forme de record personnel dans le fist-fucking, pratique sexuelle qui consiste à introduire le poing, parfois le bras, dans l’anus d’un partenaire. 20 Minutes a vérifié cette légende urbaine dans un article publié le 30 août 2019, dans une série consacrée aux rumeurs de l’été.

Le témoignage de Sylvain rejoint celui de Marco Vidal, auteur du livre Fist (éditions La Découverte), déjà interrogé par 20 Minutes par le passé. Il replace la pratique dans son histoire : elle serait née en Californie dans la seconde moitié du XXe siècle, dans des lieux marginaux consacrés au bondage SM, dont elle a repris le vocabulaire, « top », « bottom », « maître », « esclave ».

Mais l’entente entre les deux pratiques n’a pas duré. « Les pratiquants du SM ne comprennent pas le fist, car ils ne retrouvent pas les rôles dominé-dominant aussi affirmés et ne comprennent pas la forme de délicatesse que le fist exige », explique-t-il.

Pour lui, cette sexualité touche potentiellement tout le monde : tout le monde ayant une main et un trou du cul, cela crée pour chaque individu, indépendamment de son sexe, deux possibilités, d’être fisteur ou fisté.

François, fondateur en 2007 de la Fistinière avec son compagnon Juan-Carlos, confirme avoir croisé ce tatouage chez certaines de ses connaissances pratiquantes. « Parmi mes connaissances qui pratiquent le fist-fucking, certains ont ce tatouage, qui signifie la profondeur atteinte lors d’un fist », rapporte-t-il.

Il situe aussi le phénomène dans le temps : « C’est relativement récent. Cela s’est développé avec l’engouement pour le tatouage, en même temps que le développement de la pratique du fist en France, depuis une quinzaine d’années. » Selon lui, le mouvement serait parti d’une poignée de précurseurs au sein d’une communauté restreinte, imités ensuite par d’autres adeptes.

Il cite un acteur porno du début des années 2000, connu pour cette pratique, qui arborerait lui aussi ce tatouage de graduation.

D’autres significations, loin du milieu SM

Le motif ne se résume pourtant pas à ce cercle très particulier. Selon différents salons de tatouage consultés par 20 Minutes, ce brassard noir rend aussi hommage à un parent ou un ami disparu, en écho aux brassards de deuil traditionnels.

D’autres y voient une référence aux bracelets de guerre de l’époque romaine, ou encore aux marques imposées aux prisonniers japonais selon la nature de leur crime. Dans la communauté LGBT, les deux bandes sont par ailleurs associées à la lutte pour l’égalité.

20 Minutes conseille donc de bien se renseigner avant de se faire tatouer ce motif, pour éviter tout malentendu sur sa signification réelle. Pour les personnes déjà tatouées sans en connaître le sens dans le milieu fetish SM gay, le journal rappelle que d’autres interprétations restent possibles.