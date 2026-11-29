Le Covid-19 connaît une nouvelle progression en France. Selon un bulletin épidémiologique de Santé publique France publié le 18 novembre 2026, les indicateurs de circulation du virus affichent une nette augmentation au cours de la semaine du 9 au 15 novembre 2026, une reprise qui touche particulièrement les adultes.

Les consultations en médecine de ville sont en hausse, tout comme les données issues des établissements sociaux et médico-sociaux. Les hôpitaux observent eux aussi cette progression, et la part des décès certifiés électroniquement avec une mention du Covid-19 comme cause enregistre une légère augmentation, alerte Cosmopolitan.

Reste que cette poussée ne se traduit pas, pour l’instant, par une pression accrue sur les soignants. L’agence sanitaire précise que « le recours aux soins pour suspicion de COVID-19 et l’impact sur les décès demeuraient à des niveaux faibles ». Une hausse des indicateurs ne signifie donc pas mécaniquement davantage d’hospitalisations ou de décès.

La circulation confirmée par les eaux usées

Un autre bulletin de Santé publique France, daté du 20 novembre 2026, apporte un éclairage complémentaire à partir des stations d’épuration. L’indice de circulation du virus dans les eaux usées atteignait 3 509 durant la semaine du 2 au 8 novembre, contre 2 498 trois semaines plus tôt. Soit une progression d’environ 40 %.

La Lozère en tête des passages aux urgences

À l’échelle départementale, les données de la semaine du 9 novembre 2026 permettent d’établir un classement fondé sur la part des passages aux urgences associés à une suspicion de Covid-19. La Lozère arrive en tête avec 1 978 passages pour 100 000 passages aux urgences, devant les Alpes-de-Haute-Provence avec 1 324 passages et le Cantal avec 1 242 passages. Suivent la Manche, avec 1 162 passages, et l’Allier, avec 1 092 passages.

Santé publique France précise toutefois que cet indicateur ne mesure pas le nombre d’habitants contaminés dans chaque territoire : il reflète uniquement la place qu’occupent les suspicions de Covid-19 dans l’activité des services d’urgence. Un département en tête de ce classement n’est donc pas forcément celui qui compte le plus de malades.

L’impact sanitaire du virus reste moins marqué qu’aux premières années de la pandémie. L’immunité acquise au fil des infections et des vaccinations, combinée aux caractéristiques du variant Omicron, limite les formes graves. Le virus se traduit surtout par des infections des voies respiratoires supérieures, qui prennent la forme d’un rhume, d’une angine ou d’une rhinopharyngite, souvent peu symptomatiques et donc sous-estimées dans les statistiques.

Les personnes de 65 ans et plus, ainsi que celles souffrant de maladies chroniques, restent davantage exposées au risque de complications. Les formes graves et les décès concernent encore majoritairement les plus de 70 ans.

Durant la semaine 46 de 2026, les indicateurs de la grippe augmentaient également, en ville comme à l’hôpital et dans toutes les classes d’âge, même s’ils restent au niveau de base à l’échelle nationale. L’Île-de-France et les Hauts-de-France sont, pour leur part, passés en phase de préépidémie.

Les analyses montrent une prédominance des virus grippaux de type A, avec une progression notable du sous-type A(H1N1)pdm09. Cette circulation précoce laisse entrevoir un hiver marqué par la coexistence de plusieurs virus respiratoires.

Face à cette double progression, Santé publique France recommande aux personnes à risque de se faire vacciner sans attendre, contre le Covid-19 comme contre la grippe. L’agence rappelle par ailleurs quelques gestes simples : se laver régulièrement les mains, aérer les pièces occupées par plusieurs personnes et porter un masque en cas de symptômes, notamment à proximité des personnes fragiles.