En 2024, la France s’est officiellement déclarée « affectée » par la désertification auprès de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD). Le phénomène touche notamment les sols et les ressources en eau. À l’échelle mondiale, selon les estimations officielles des Nations unies, 40 % des terres émergées de la planète sont actuellement dégradées.

Des terres plus sèches, surtout autour de la Méditerranée

la désertification n’est pas un désert qui progresse peu à peu sur les territoires voisins. Elle désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, sous l’effet combiné du changement climatique et des activités humaines. En 2022, 973 700 hectares de France métropolitaine présentaient l’un de ces types de climat, principalement sur le pourtour méditerranéen. Entre 1993 et 2022, 39 % du territoire français a évolué vers un climat plus sec.

Dans le sud et l’est de la France, des agriculteurs voient leurs sols retenir moins d’eau, perdre en fertilité et produire moins. Les ressources en eau se raréfient aussi dans de petites communes rurales, déjà fragilisées par l’abandon des services publics. Selon le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, 25 % des terres du sud et de l’est de l’Europe présentent un risque élevé de désertification. Certaines zones conservent leur productivité, quand d’autres perdent leur viabilité économique.

Des terres dégradées produisent moins, coûtent davantage à cultiver et peuvent devenir inexploitables ; l’accès à l’eau potable se complique pour les populations rurales. Yasmine Fouad, secrétaire exécutive de la Conférence sur la désertification, rappelle : « La terre est notre bien le plus vital : elle est le fondement de la sécurité alimentaire, de l’eau, des moyens de subsistance et de la stabilité. » Dans les zones affectées, des jeunes partent et des exploitations ferment.

Climat et activités humaines dégradent les sols

La hausse des températures et les sécheresses plus longues accentuent le stress hydrique des cultures. Les précipitations deviennent plus irrégulières, avec des inondations brutales et de longues périodes arides. Dans les territoires méditerranéens français, la sécheresse ne concerne plus seulement l’été : des stress hydriques apparaissent aussi au printemps et en automne.

Les activités humaines accélèrent également la dégradation. L’artificialisation fait disparaître chaque année des milliers d’hectares de terres agricoles ; l’expansion urbaine, l’extraction minière et les infrastructures fragmentent les écosystèmes. Les monocultures répétées, l’usage excessif d’intrants chimiques et le labour profond épuisent ou altèrent les sols. Pour les petits agriculteurs, les moyens manquent souvent pour adopter d’autres pratiques.

Quand le couvert végétal se raréfie, les sols sont davantage exposés à l’érosion et retiennent moins d’eau. Leur fertilité diminue, tandis que l’évaporation s’accélère sur les terres privées d’une couverture végétale stable.

Restaurer les terres : des initiatives locales aux engagements internationaux

Des agriculteurs expérimentent l’agroforesterie, replantent des haies ou pratiquent le semis direct sous couvert végétal. Des collectivités restaurent des zones humides, désimperméabilisent des sols urbains et cherchent à économiser l’eau. Associations locales, coopératives et citoyens participent aussi à des plantations, à l’accompagnement des agriculteurs, au développement de filières courtes ou à la cartographie des zones dégradées par la science participative. Le financement durable de ces pratiques et leur place dans les politiques publiques restent des questions ouvertes.

La COP17 s’est tenue du 17 au 28 août 2026 à Oulan-Bator, en Mongolie, sous le thème « Restaurer les terres, restaurer l’espoir ». L’Union européenne a appelé à accélérer les négociations sur la restauration des terres, la résilience face à la sécheresse, la sécurité alimentaire et la gestion durable des sols. Les États membres attendent des financements concrets, des transferts de technologies et des mécanismes de suivi efficaces.