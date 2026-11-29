En 1995, les militants socialistes choisissent directement leur candidat à la présidentielle. Le vote s’ouvrira ensuite aux sympathisants, notamment lors de la primaire citoyenne de 2011. Trente ans après cette première expérience, le débat sur l’organisation d’une primaire pour 2027 oppose différentes conceptions du choix des candidats.

Du mot latin aux premières primaires américaines

« Primaire » vient du latin primarius, qui désigne ce qui est « du premier rang ». Selon Le Figaro, la politique française a emprunté l’expression primary elections aux États-Unis : les électeurs y sélectionnent le candidat de leur parti avant l’élection générale. En France, cette désignation est longtemps restée entre les mains des appareils partisans.

Le Wisconsin adopte en 1903 la première loi organisant des primaires à l’échelle d’un État américain, afin de briser le monopole des machines politiques sur le choix des candidats. Le système se généralise aux États-Unis avant la fin de la Première Guerre mondiale. Son arrivée en France sera plus tardive, dans une Ve République habituée aux investitures décidées au sein des partis.

Comment se déroule une primaire ?

Les candidats déclarent leur participation et signent une charte commune. Les électeurs s’inscrivent ensuite sur des listes spécifiques, parfois moyennant une contribution symbolique. Le scrutin se tient généralement en deux tours : après l’élimination des candidats les moins soutenus, le second vote désigne le vainqueur. En France, la participation varie selon l’attractivité du scrutin et son degré d’ouverture aux sympathisants d’autres partis.

Pour l’élection de 2027, les directeurs de campagne de Bruno Retailleau, Gabriel Attal et David Lisnard se sont réunis le 17 novembre 2026. Deux calendriers sont envisagés : les dimanches 17 et 24 janvier, ou les 24 et 31 janvier. Le corps électoral reste à définir, entre une primaire « fermée » aux seuls adhérents et un vote « ouvert » aux sympathisants. Lisnard défend une ouverture maximale ; d’autres redoutent une dilution idéologique. « Je suis incapable de vous dire si [la primaire] aura lieu ou pas », a-t-il déclaré sur TF1 le 18 novembre 2026.

De la primaire socialiste de 1995 au scrutin de la droite en 2016

Le 5 février 1995, le Parti socialiste organise la première primaire française. Ses militants choisissent Lionel Jospin, vainqueur d’Henri Emmanuelli avec 65,85 % des voix. Le vote reste réservé aux adhérents, mais leur donne directement la décision jusque-là prise par les dirigeants.

En octobre 2011, le PS ouvre sa « primaire citoyenne » aux sympathisants contre une contribution symbolique d’un euro. Elle réunit 2,8 millions de votants et bénéficie d’une forte médiatisation. François Hollande y bat Martine Aubry avec 56,57 % des suffrages et en tire une légitimité renforcée face à Nicolas Sarkozy. Le terme « primaire » s’installe alors dans le vocabulaire politique français.

La droite et le centre tiennent leur première primaire en 2016. François Fillon l’emporte face à Alain Juppé, avec le soutien d’une mobilisation conservatrice inattendue. L’affaire Fillon entame ensuite la légitimité acquise lors du scrutin : le choix des électeurs ne protège pas un candidat des scandales ultérieurs. Depuis, certains défendent la participation offerte par les primaires, quand d’autres y voient une machine à diviser, selon l’expression d’Édouard Philippe.

Pour 2027, le désaccord sur les candidats et les électeurs

Une primaire permet aux citoyens de peser sur le choix d’un candidat avant l’élection présidentielle et à celui-ci de se prévaloir des suffrages obtenus. Bruno Retailleau, crédité de 4 à 5 % d’intentions de vote selon Toluna Harris Interactive, plaide pour cette formule : « Aucun d’entre nous n’est aujourd’hui en mesure, seul, de créer une dynamique pour convaincre les Français au premier tour et d’empêcher un choc brutal entre le Rassemblement national et la France insoumise. » Édouard Philippe, donné entre 9 et 12 %, la refuse : « Une primaire, ça sert à quoi ? À accentuer les différences. Moi, ce qui m’intéresse, c’est d’accentuer ce qui nous rassemble. »

Dans un sondage Ifop réalisé du 13 au 18 novembre 2026, David Lisnard recueillerait 29 % des voix dans une primaire à quatre, devant Édouard Philippe à 28 %, Gabriel Attal à 25 % et Bruno Retailleau à 18 %. Plus de 200 élus ont signé, fin août 2026, une tribune d’Hervé Morin appelant à une « primaire ouverte ». Reste à déterminer qui pourrait y participer, parmi les électeurs comme parmi les candidats. Valérie Pécresse s’oppose à la présence de figures proches du Rassemblement national ; Lisnard défend une ouverture maximale.