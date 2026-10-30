Vortex polaire : des gelées attendues début novembre, mais la neige reste très incertaine

Les prévisions du 29 octobre annoncent une baisse des températures et davantage de gelées en France pendant la première semaine de novembre. En parallèle, une perturbation très précoce du vortex polaire est envisagée au-dessus de l’Arctique : les deux phénomènes n’ont ni la même échéance ni les mêmes conséquences.

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La Rédaction
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Vortex polaire : des gelées attendues début novembre, mais la neige reste très incertaine © Social Mag
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La première semaine de novembre pourrait marquer un net changement d’ambiance en France. Selon les prévisions actualisées le 29 octobre par Météo-Villes, l’arrivée d’un flux continental et la persistance de hautes pressions favoriseraient des journées fraîches, des brouillards et des gelées matinales, surtout dans le nord et l’est du pays.

Au même moment, les météorologues examinent un scénario inhabituel à plusieurs dizaines de kilomètres d’altitude : un affaiblissement marqué du vortex polaire autour du 6 novembre. Cette évolution potentielle concerne d’abord la circulation de l’atmosphère au-dessus de l’Arctique ; ses éventuelles répercussions au sol se joueraient plus tard.

Début novembre : ce qui est prévu pour les températures en France

Pour la période du 2 au 8 novembre, les simulations analysées par Météo-Villes privilégient des températures généralement inférieures de 1 à 3 °C aux normales de saison. L’écart pourrait être plus prononcé par endroits dans le centre-est, notamment lorsque les nuages bas empêchent le réchauffement de l’air durant la journée.

Les hautes pressions limiteraient le passage des perturbations atlantiques. L’air plus froid, acheminé depuis le nord-est de l’Europe, pourrait rester piégé près du sol, même si les températures remontent en altitude. Ce mécanisme explique le risque de brouillards persistants et de gelées plus étendues en fin de semaine. Les prévisions restent évolutives selon les régions et les journées.

Pourquoi le vortex polaire attire l’attention des météorologues

Le vortex polaire stratosphérique est une circulation de vents puissants qui se développe en saison froide autour de l’Arctique. Météo-France en décrit le fonctionnement et les perturbations possibles. Lors d’un réchauffement stratosphérique soudain, les vents peuvent fortement ralentir, voire s’inverser, modifiant parfois la circulation atmosphérique à plus basse altitude.

Dans son analyse du 27 octobre, La Chaîne Météo relève que les modèles envisagent un tel événement autour du 6 novembre. S’il se produisait à cette date avec une intensité majeure, il serait exceptionnellement précoce. Il s’agit encore d’un scénario de prévision, et non d’un événement déjà constaté.

Le service météorologique britannique Met Office explique que l’influence d’un réchauffement stratosphérique sur les conditions au sol peut prendre plusieurs semaines et varie selon la configuration des vents et des hautes pressions. L’épisode frais envisagé dès le 2 novembre s’explique, lui, par la circulation continentale prévue à court terme.

La neige en plaine est-elle prévue ?

Les perspectives de froid ne s’accompagnent pas, à ce stade, d’une prévision générale de neige en plaine. Un anticyclone peut produire des nuits froides et des gelées tout en maintenant un temps sec. Pour qu’il neige, il faut aussi des précipitations et des températures suffisamment basses dans les couches atmosphériques traversées.

Le point publié le 28 octobre par Météo-Villes juge très peu probable, dans les prévisions alors disponibles, le scénario de neige en plaine évoqué pour le 10 novembre. Les tendances à cette échéance devront être réévaluées à mesure que la date approche.

Les gestes utiles avant les premières gelées

Pour les ménages, l’enjeu immédiat est surtout de suivre les températures minimales annoncées localement : protéger les plantes sensibles au gel, vérifier les conditions de circulation au petit matin et adapter l’habillement aux écarts entre matinée et après-midi. En cas de brouillard, la visibilité peut également être réduite sur les trajets quotidiens.

Les prochaines actualisations permettront de préciser l’étendue des gelées et de savoir si la perturbation envisagée du vortex polaire se confirme. La seconde moitié de novembre demeure plus incertaine que les tout premiers jours du mois.

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