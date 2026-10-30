Retours de Toussaint : pourquoi un week-end plus calme peut encore piéger les familles sur la route

Le vendredi 30 octobre est classé orange dans les deux sens à l’échelle nationale. Pour les familles qui rentrent avant la reprise des cours du lundi 2 novembre, samedi et dimanche offrent davantage de souplesse, mais les arrivées en Île-de-France restent soumises à des créneaux chargés.

Le dernier week-end des vacances de la Toussaint concentre des déplacements de nature différente : retours de séjour, visites familiales et trajets habituels du vendredi. Dans ses prévisions pour le 30 octobre au 1er novembre, Bison Futé classe le vendredi orange dans les deux sens au niveau national. Les journées de samedi et de dimanche sont globalement plus favorables, mais les retours vers la région parisienne restent particulièrement surveillés.

Un calendrier commun qui concentre les retours des familles

Dans les trois zones scolaires de métropole, la reprise des cours est fixée au lundi 2 novembre 2026. Les familles qui ont prolongé leur séjour jusqu’à la fin de la semaine disposent donc essentiellement du samedi 31 octobre et du dimanche 1er novembre pour rentrer. La Toussaint tombe précisément le dimanche.

La circulation ne dépend pas uniquement des déplacements français. Bison Futé relève aussi le début des congés scolaires au Luxembourg et leur fin en Belgique, qui s’ajoutent aux flux sur les grands axes transfrontaliers. Le vendredi, ces mouvements se superposent aux trajets domicile-travail et expliquent la vigilance renforcée annoncée pour les autoroutes de la moitié nord, de l’Atlantique, de la vallée du Rhône et de la Méditerranée.

Samedi 31 octobre : une arrivée avant 13 heures ou après 20 heures

Pour les voyageurs qui doivent rejoindre ou traverser l’Île-de-France, Bison Futé recommande le samedi d’arriver avant 13 heures ou après 20 heures. L’après-midi devrait être dense, notamment sur l’A10, où les retours de vacances se mêleront aux déplacements du samedi.

Cette différence entre la situation nationale et les abords de la capitale est essentielle pour préparer un trajet familial. Une journée plutôt fluide sur la majeure partie de l’itinéraire peut se terminer par un ralentissement important dans les derniers kilomètres. Le moment d’arrivée compte donc autant que l’heure du départ.

Dimanche 1er novembre : le créneau sensible s’étend davantage

Le dimanche, les prévisions sont encore plus contraignantes pour les retours franciliens : il est conseillé de rejoindre ou de traverser la région avant 11 heures ou après 22 heures. Les autoroutes A6 et A10 devraient être chargées dès le début de l’après-midi ; l’A13 est également concernée à partir du milieu de journée. Les barrières de péage peuvent concentrer une partie des difficultés.

Le choix entre samedi et dimanche dépend ainsi de la destination finale et de la possibilité de modifier son horaire. Pour une famille revenant vers Paris, un départ plus tardif le dimanche n’est pas nécessairement le plus confortable si l’arrivée tombe dans la plage annoncée comme difficile.

Adapter l’horaire sans sacrifier le repos

La préparation d’un retour ne se résume pas à éviter les bouchons. La Sécurité routière recommande une pause au moins toutes les deux heures et déconseille de prendre le volant après une journée fatigante sans s’être reposé. Un créneau de circulation favorable ne justifie pas un départ dans un état de somnolence.

Avant de partir, les familles peuvent confronter les horaires prévus à l’information routière actualisée de Bison Futé et prévoir les arrêts nécessaires. Avec la rentrée du lundi 2 novembre, mieux vaut conserver une marge raisonnable pour terminer le trajet et retrouver le rythme scolaire.