En Allemagne, la génération Z appelle à manifester dans 34 villes : pourquoi la contestation française fait écho

Ce samedi 31 octobre, le collectif allemand « Gen Z regelt » appelle à manifester dans 34 villes, de Berlin à Leipzig, pour réclamer davantage de moyens pour l’éducation, un logement plus accessible et une réponse à la hausse du coût de la vie. La contestation rejoint plusieurs préoccupations exprimées en France, mais s’en distingue par une opposition marquée au retour du service militaire obligatoire.

À Berlin, la police attend environ 10 000 personnes au rassemblement prévu près de la porte de Brandebourg. Des appels circulent également à Cologne, Munich, Francfort, Hambourg, Mayence et dans plusieurs villes de Saxe. Selon Reuters, le 31 octobre, plus de 160 000 inscriptions en ligne ont été enregistrées pour les manifestations annoncées dans 34 villes. Ces inscriptions expriment une intention de participation, pas un décompte des personnes présentes.

Écoles, logement, prix : les revendications d’une jeunesse allemande

Le mouvement réunit des élèves, des étudiants et de jeunes actifs qui dénoncent l’état de certains établissements scolaires, les difficultés à se loger et le poids des dépenses courantes. Les organisateurs réclament aussi davantage d’investissements dans la protection du climat. La question du service militaire occupe une place particulière : les militants s’opposent à un éventuel rétablissement de la conscription, un débat qui traverse la politique allemande de défense.

La mobilisation n’a pas la forme d’une organisation syndicale unique. Elle s’appuie sur des réseaux locaux et des appels relayés en ligne. En Saxe, les informations recueillies par Die Welt le 30 octobre font état de rassemblements annoncés notamment à Leipzig, Dresde et Chemnitz, avec des estimations de participation variables selon les villes.

Pourquoi le mouvement français est observé outre-Rhin

Les manifestations allemandes interviennent alors que la France connaît plusieurs semaines de mobilisations sur le pouvoir d’achat, les conditions d’études et les services publics. Le rapprochement tient aux revendications et aux modes de mobilisation, davantage qu’à une direction commune des mouvements.

Le Guardian, dans son enquête publiée le 30 octobre, décrit une contestation de jeunes qui s’étend à plusieurs pays européens. En Allemagne, certains responsables politiques redoutent des débordements comparables à ceux observés en France. Les organisateurs de « Gen Z regelt » appellent, eux, à des manifestations pacifiques.

À Berlin, la police prévoit un renfort d’environ 1 500 agents pour la journée, qui coïncide avec les festivités d’Halloween. Les autorités distinguent le rassemblement principal, qu’elles s’attendent à voir se dérouler paisiblement, d’autres appels à manifester dans la soirée. Les informations de la police berlinoise rapportées par Die Welt ne font état d’aucun élément concret établissant un projet coordonné de pillages.

Une question européenne : la place des jeunes dans les choix publics

Pour les lecteurs français, l’intérêt de cette mobilisation allemande dépasse la comparaison des cortèges. Le logement, le financement de l’enseignement et les dépenses contraintes figurent parmi les préoccupations qui traversent plusieurs sociétés européennes. L’Allemagne y ajoute le débat sur les obligations militaires, dans un contexte de renforcement des politiques de défense.

Les chiffres de participation et les éventuelles réponses gouvernementales permettront de mesurer l’ampleur réelle de cette journée. À ce stade, le fait marquant est la convergence des thèmes sociaux dans plusieurs pays, avec des réponses institutionnelles et des priorités propres à chacun.