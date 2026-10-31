Réduction des déchets : plus de 1 000 actions déjà prévues en France, comment participer en novembre

La Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) se déroulera du 21 au 29 novembre 2026 partout en France, y compris outre-mer. Dans un point publié le 30 octobre, l’Agence de la transition écologique (ADEME) annonce que plus de 1 000 actions figurent déjà au programme. Associations, établissements scolaires, entreprises et collectivités peuvent encore faire connaître leurs projets jusqu’au 16 novembre.

Le rendez-vous met cette année l’accent sur la consommation responsable. Derrière cette expression, des activités très concrètes : réparer plutôt que remplacer, échanger des objets inutilisés, limiter le gaspillage alimentaire ou prolonger la durée de vie des vêtements et des appareils électroniques.

Plus de 1 000 actions, du troc aux ateliers de réparation

Les initiatives déjà annoncées prennent des formes variées : ateliers, défis collectifs, collectes, expositions, visites et débats. L’ADEME propose notamment d’organiser des trocs de livres, de vêtements ou de jeux, des ateliers de réparation, des animations autour du compostage et des rencontres consacrées au gaspillage alimentaire.

La SERD est une campagne nationale de sensibilisation qui se traduit par des événements organisés sur le terrain. Les personnes souhaitant y prendre part peuvent consulter le site officiel de la SERD, puis accéder au programme des actions labellisées pour rechercher les rendez-vous qui les intéressent. Les modalités de participation dépendent de chaque organisateur.

L’ampleur du dispositif est déjà connue à travers l’édition précédente : selon l’ADEME, 5 800 actions ont été labellisées en 2025 et 2,3 millions de personnes ont été sensibilisées. Ces chiffres décrivent l’édition 2025, et non la fréquentation attendue en 2026.

Le 16 novembre, une échéance pour les organisateurs

Les associations, collectivités, établissements scolaires et entreprises qui souhaitent proposer une animation ont jusqu’au 16 novembre 2026 pour enregistrer leur action. L’inscription passe par la création d’un compte sur le site de la SERD et la transmission d’une fiche décrivant l’activité, le public concerné, son lieu et ses horaires.

La procédure de labellisation de l’ADEME précise que l’événement doit avoir lieu entre le 21 et le 29 novembre, relever des thématiques de prévention des déchets et être organisé spécifiquement pour cette campagne. Les opérations à vocation purement commerciale ne sont pas éligibles. Une fois validée, l’action apparaît dans le programme public et son organisateur peut accéder à des outils de communication gratuits.

Pour les particuliers, le 16 novembre n’est pas une date limite de participation aux animations : c’est la clôture annoncée pour l’enregistrement des projets par leurs organisateurs.

Fast-fashion, objets électroniques, décoration : changer les habitudes d’achat

Le thème 2026 invite à examiner trois formes de renouvellement rapide des produits : la mode éphémère, les équipements technologiques et la décoration. Les pistes proposées sont accessibles à différentes échelles : entretenir et réparer un objet, acheter d’occasion, partager du matériel ou éviter un achat devenu inutile.

Les organisateurs ne sont toutefois pas tenus de se limiter à cette thématique annuelle. La campagne accueille aussi des actions sur le réemploi, le compostage et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette diversité permet à une école, à une association de quartier ou à une entreprise de construire un projet adapté à ses moyens et à son public.

Les inscriptions restant ouvertes jusqu’au 16 novembre, le programme peut encore s’étoffer avant le lancement du 21 novembre. Pour les participants, la consultation des événements labellisés reste le moyen le plus direct de trouver une activité et d’en vérifier les conditions d’accès.