Pourquoi un quart des écoliers français ne comprennent toujours pas cette expression simple : les professeurs identifient le moment précis où tout dérape

Un élève de quatrième sur deux ne connaît pas le sens du mot « hypothermie ». Un chiffre qui interroge sur l’écart grandissant entre bons et mauvais élèves. Les détails risquent de vous surprendre.

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Anthony Jacquot
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Pourquoi un quart des écoliers français ne comprennent toujours pas cette expression simple : les professeurs identifient le moment précis où tout dérape
Pourquoi un quart des écoliers français ne comprennent toujours pas cette expression simple : les professeurs identifient le moment précis où tout dérape © Social Mag
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En classe de quatrième, un élève sur deux ne sait toujours pas ce que signifie le mot hypothermie, même lorsque l’énoncé lui fournit des indices pour deviner. Seulement 56,3 % des élèves interrogés ont trouvé la bonne réponse, selon les résultats détaillés des évaluations nationales rapportés par Presse Citron le 8 octobre 2026.

La question donnait pourtant deux pistes claires : l’hypotension correspond à une tension artérielle inférieure à la normale, et un thermomètre sert à mesurer la température. Il suffisait d’en déduire qu’être en hypothermie signifie que la température corporelle est inférieure à la normale.

Malgré ce raisonnement par analogie, près d’un élève sur deux a coché l’une des mauvaises propositions, comme « que la température est supérieure à la normale » ou « que la tension est inférieure à la normale ».

Le niveau global reste stable, mais l’écart se creuse

Ces résultats s’inscrivent dans les évaluations nationales de sixième, passées à la rentrée 2025 par plus de 810 000 élèves d’établissements publics et privés sous contrat. Il s’agit de la neuvième édition de cet examen annuel, destiné à mesurer les compétences en français et en mathématiques et à comparer les résultats d’une année sur l’autre.

Sur le vocabulaire, un exercice portant sur l’expression maladie chronique a lui aussi révélé des difficultés. L’énoncé rappelait que les mots chronologie, chronomètre et l’adjectif chronique viennent du grec chronos, qui signifie le temps. Il fallait choisir entre quatre définitions, dont la bonne, dure plusieurs années.

Seuls 71,3 % des élèves ont trouvé la réponse : un quart des collégiens de 11 ans ignorait donc le sens de cette expression, pourtant un indice leur était donné.

À l’inverse, le vocabulaire du quotidien reste bien maîtrisé. 92,8 % des élèves ont correctement compris la définition du mot « succulent », signe que les difficultés se concentrent sur les notions abstraites qui demandent une analyse du texte plutôt que sur le vocabulaire de la vie courante.

D’après la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), le niveau global en français reste stable par rapport à l’année précédente. Depuis la première édition de l’évaluation, il a même progressé de 6 points. Mais cette moyenne cache un écart grandissant : les élèves les plus performants continuent de progresser, tandis que ceux des groupes les plus faibles reculent de 3,9 points.

Pour combler ces lacunes lexicales, l’étude systématique des racines grecques et latines est présentée comme une piste pour donner aux élèves les clés de décodage des mots inconnus, accompagnée d’un entraînement quotidien et ludique.

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