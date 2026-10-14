Titres-restaurant : 4 avancées sociales qui transforment l’avantage

La réforme des titres-restaurant, adoptée en première lecture le 14 octobre 2026 par l’Assemblée nationale, introduit de nouvelles mesures pour renforcer la justice sociale. Désormais, les titres-restaurant seront utilisables pendant les congés maternité, et les fonds non consommés seront redirigés vers les budgets sociaux des entreprises. Des millions de salariés profiteront de ces changements qui mettent l’accent sur la protection des familles et la solidarité.

Continuité des titres-restaurant pendant les congés familiaux

Jusqu’à présent, les titres-restaurant étaient suspendus pendant les congés maternité, paternité ou adoption, affectant le pouvoir d’achat des jeunes parents. La nouvelle loi assure la continuité de ces titres tout au long de ces congés, garantissant une aide alimentaire continue, explique Le Figaro. Pour une mère en congé de 16 semaines, cela se traduit par la préservation d’environ 80 titres, représentant près de 900 euros.

Cette mesure reconnaît que les besoins alimentaires persistent durant un congé parental, alors que les dépenses augmentent et les revenus diminuent. Les entreprises peuvent valoriser cet engagement social auprès de leurs salariés, et les syndicats saluent une avancée longtemps attendue.

Utilisation des fonds des titres non consommés pour le bien commun

Chaque année, des millions d’euros en titres-restaurant expiraient sans être utilisés. Désormais, ces fonds non consommés seront réaffectés aux activités sociales et culturelles des entreprises. Les comités sociaux et économiques pourront ainsi financer des projets tels que des voyages ou des événements culturels. Cette transformation permet de convertir l’argent perdu en solidarité organisée.

Pour les ressources humaines, cela signifie un apport financier supplémentaire pour les budgets sociaux. Une entreprise de 500 salariés pourrait récupérer des milliers d’euros annuels, contribuant au bien-être collectif. Un rapport gouvernemental dans deux ans analysera les montants réellement récupérés.

Élargir le champ des bénéficiaires des dons de titres-restaurant

La réforme permet désormais aux salariés d’attribuer leurs dons de titres-restaurant non utilisés à une variété plus large de structures locales et régionales, telles que les banques alimentaires et les épiceries solidaires. Cette diversification renforce le maillage territorial de l’aide alimentaire. Les salariés ont ainsi davantage de choix pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur.

Le don de titres-restaurant est un geste de solidarité simple mais significatif, surtout en période de précarité alimentaire croissante. Les entreprises peuvent encourager ces dons et certaines organisent même des campagnes internes pour maximiser l’impact social.

Extension de la validité des titres : une flexibilité accrue

La prolongation de la validité des titres-restaurant à trois ans offre une flexibilité importante, notamment pour les salariés à temps partiel et précaires. Cette mesure permet de conserver les titres sans craindre leur expiration rapide, améliorant ainsi le pouvoir d’achat des plus vulnérables. Un salarié avec un revenu mensuel de 1 200 euros ne perdra plus une partie de ses titres chaque année.