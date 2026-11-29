Le projet de Budget 2027 renforce cette logique avec un PTZ destiné aux familles qui s’agrandissent et une hausse proposée de l’exonération des dons familiaux. Ces mesures restent soumises à son adoption. D’autres aides à l’achat d’un logement neuf existent déjà, indépendamment du vote du budget.

PTZ et dons familiaux pour acheter dans le neuf

Dans le neuf, les frais d’acquisition représentent généralement 2 à 3 % du prix en VEFA (vente en état futur d’achèvement), contre 7 à 8 % dans l’ancien. La différence peut atteindre plusieurs milliers d’euros. Certains programmes, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en accession sociale, bénéficient aussi d’une TVA de 5,5 % au lieu de 20 %.

Le prêt à taux zéro (PTZ) reste accessible jusqu’au 31 décembre 2027 pour l’achat d’un logement neuf sur l’ensemble du territoire, quel que soit le sort du Budget 2027. Selon les sources gouvernementales, il peut financer jusqu’à 50 % du coût d’un appartement neuf et 30 % de celui d’une maison individuelle, dans la limite des plafonds réglementaires.

Le projet de budget prévoit un « PTZ parentalité » pour les familles qui accueillent un enfant ou en ont déjà un de moins de trois ans. Contrairement au PTZ classique, réservé aux primo-accédants, ce prêt pourrait aussi être sollicité par des parents déjà propriétaires qui souhaitent acheter un logement neuf plus grand. Une famille de trois enfants vivant dans un trois-pièces pourrait ainsi envisager un cinq-pièces.

Le texte propose également de porter de 31 865 à 50 000 euros par donateur l’exonération des dons familiaux d’argent réalisés entre le 1er janvier et le 30 juin 2027 pour acheter un logement neuf. Quatre parents pourraient, à ce plafond, transmettre 200 000 euros à un couple sans fiscalité sur ces dons.

Une exonération distincte, entrée en vigueur le 15 février 2025, autorise actuellement jusqu’à 100 000 euros par donateur pour l’achat d’un logement neuf, dans la limite de 300 000 euros par bénéficiaire. Elle expire le 31 décembre 2026. Si le Budget 2027 est adopté, la mesure proposée pour le premier semestre 2027 lui succéderait avec un plafond par donateur inférieur. Selon une étude récente de l’Observatoire du logement neuf, 38 % des primo-accédants de moins de 35 ans reçoivent une aide familiale pour constituer leur apport ; cette possibilité distingue les ménages qui disposent d’un patrimoine familial de ceux qui n’en ont pas.

Mensualités, loyers et patrimoine des ménages

Entre 2015 et 2025, les loyers des grandes métropoles françaises ont augmenté de 18 % en moyenne. Les mensualités d’un emprunt à taux fixe, elles, restent identiques pendant toute sa durée : un ménage qui achète en 2027 peut ainsi connaître à l’avance ses remboursements sur 20 ou 25 ans.

Une étude de l’INSEE publiée en 2024 indique que les enfants de propriétaires ont 23 % de chances supplémentaires d’obtenir le baccalauréat par rapport aux enfants de locataires à revenus équivalents. Ce résultat établit une comparaison entre les deux groupes, sans attribuer à la propriété seule cet écart de réussite.

En France, l’immobilier représente 60 % du patrimoine des ménages. La résidence principale est souvent le seul actif significatif des classes moyennes. Selon des projections prudentes des notaires, un appartement neuf acheté 250 000 euros en 2027 dans une ville moyenne vaudrait environ 320 000 euros en 2047, soit une hausse de 28 % hors inflation. À titre de comparaison, un loyer de 900 euros par mois représente 216 000 euros versés sur vingt ans ; ce calcul ne tient pas compte des autres coûts liés à la propriété.

Les règles fiscales de l’investissement locatif neuf

Depuis février 2026, le dispositif Relance Logement, dit « dispositif Jeanbrun », autorise les investisseurs à déduire une partie de la valeur d’un bien neuf de leurs revenus fonciers, à condition de le louer nu pendant au moins neuf ans. Il vise à stimuler la construction de logements locatifs dans les zones tendues.

Le 26 novembre 2026, le Sénat a voté un amendement concernant les investisseurs en location meublée non professionnelle. Ceux qui louaient avant le 1er octobre 2026 conserveraient l’amortissement intégral de leur bien. Pour les nouveaux investisseurs, la déduction serait plafonnée à 2,5 % des revenus locatifs ou à 7 000 euros par an. Dans son communiqué, le Sénat précise que « l’amortissement sera toujours appliqué pour les logements loués avant le 1er octobre 2026 ».

Les logements neufs mis en location respectent la réglementation environnementale RE2020. Pour les familles qui envisagent d’acheter, l’immobilier reste un pilier de stabilité dans un monde économique incertain. Elles peuvent se renseigner dès maintenant sur les aides existantes, mais le Parlement doit encore se prononcer sur les nouvelles mesures du Budget 2027.