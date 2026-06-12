Sécurité sociale : quels droits pour couples non mariés ?

Couples non mariés : l’angle mort de la sécurité sociale française

Près d’un quart des couples français vit en union libre ou sous le régime du PACS, pourtant ces unions demeurent largement exclues des dispositifs de sécurité sociale traditionnels. La pension de réversion illustre parfaitement cette inégalité : totalement fermée aux couples non mariés, elle prive des millions de Français d’une protection pourtant vitale après le décès de leur compagnon. Cette réalité pousse aujourd’hui les entreprises à repenser leurs avantages sociaux pour combler les lacunes du système public.

« Nous assistons à une véritable révolution sociétale qui interroge nos modèles de protection », témoigne Marie Dubois, DRH d’une grande entreprise du secteur tertiaire. « Les collaborateurs nous questionnent de plus en plus sur l’extension des droits sociaux aux conjoints de fait. »

Mutuelles d’entreprise : premiers pas vers l’inclusion

La mutuelle d’entreprise révèle immédiatement ces disparités. Si les contrats collectifs intègrent désormais couramment les partenaires de PACS, les concubins restent souvent sur le carreau. Pourtant, certaines entreprises innovent. « Nous avons négocié avec notre assureur une extension de garanties aux concubins déclarés », explique Jean-Marc Lefèvre, délégué syndical CFDT dans une multinationale. « Il faut présenter une attestation de concubinage et prouver une vie commune effective depuis au moins deux ans. »

Cette extension représente un surcoût de 5 à 15% pour l’entreprise, mais la négociation avec les assureurs reste complexe. L’acceptation varie considérablement selon les secteurs : plus fréquente dans les services et la tech, elle demeure rare dans l’industrie traditionnelle.

Congés familiaux : rattrapage en cours

L’évolution s’observe également dans les congés pour événements familiaux. Le Code du travail accorde désormais quatre jours pour le PACS, autant que pour le mariage. « Les entreprises les plus avancées en matière de RSE anticipent souvent les évolutions législatives », observe Catherine Martin, experte en droit social. « Elles accordent les mêmes droits aux concubins qu’aux mariés, considérant que l’engagement personnel mérite la même reconnaissance. »

Cette approche inclusive s’inscrit dans une démarche plus large de protection sociale étendue, transformant l’entreprise en acteur de la cohésion sociale.

Pension de réversion : l’impasse du système public

Les limites du système public demeurent criantes. La pension de réversion, qui garantit 50 à 60% de la retraite du conjoint décédé aux couples mariés, reste totalement inaccessible aux autres. « Cette situation pousse les entreprises à développer des dispositifs compensatoires », explique Frédéric Subra, avocat spécialisé en droit patrimonial. « L’assurance-vie collective, les régimes de retraite supplémentaire ou encore les garanties décès deviennent essentiels. »

Ces négociations complexifient les relations sociales. Les syndicats revendiquent une extension des droits tandis que les employeurs redoutent les coûts supplémentaires et la lourdeur administrative.

L’accompagnement patrimonial, nouvelle mission RH

Face aux lacunes de la sécurité sociale, l’accompagnement patrimonial se développe dans les entreprises. L’assurance-vie conserve ses atouts fiscaux : abattement de 152 500 euros pour les versements avant 70 ans, taxation réduite à 20% jusqu’à 700 500 euros ensuite.

« Nous proposons désormais des formations patrimoniales ciblées sur les couples non mariés », indique Sophie Moreau, responsable des avantages sociaux dans un groupe industriel. Ces sessions abordent l’investissement immobilier, les SCI, les testaments : autant d’outils méconnus mais cruciaux pour sécuriser l’avenir du conjoint survivant.

Certaines entreprises vont plus loin en nouant des partenariats avec des conseillers en gestion de patrimoine, proposant des assurances-vie groupe à conditions préférentielles ou un accompagnement juridique pour la rédaction de testaments. Ces initiatives, encore marginales, préfigurent peut-être l’avenir de la protection sociale d’entreprise.

Générations nouvelles, exigences nouvelles

Cette évolution répond aux attentes des jeunes générations. « Elles questionnent frontalement ces inégalités », constate Michel Durand, sociologue du travail. « Elles considèrent normal d’avoir les mêmes droits, indépendamment du statut matrimonial. » Les entreprises les plus innovantes intègrent cette dimension dans leur marque employeur : proposer une protection sociale étendue devient un argument de recrutement et de fidélisation.

La réforme 2026-2027 de la sécurité sociale pourrait partiellement répondre à ces attentes en ouvrant la pension de réversion aux couples pacsés de longue durée. Cette perspective, à l’image des débats sur la régulation démographique en Suisse, témoigne d’une réflexion plus large sur l’adaptation des systèmes sociaux aux évolutions sociétales.

En attendant, les entreprises progressistes continuent de bâtir des solutions sur mesure, transformant progressivement la question des couples non mariés d’un problème individuel en enjeu collectif. Cette transformation s’inscrit dans une évolution plus large des modèles sociaux, parallèle aux efforts de modernisation de l’administration sociale, où l’entreprise devient un laboratoire d’innovation, anticipant les évolutions législatives et redéfinissant les contours de la protection sociale moderne.

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