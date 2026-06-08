Référendum en Suisse : voici l’étonnante stratégie du pays pour limiter la population

Le 14 juin prochain, la Suisse se prononcera sur une initiative populaire inédite : plafonner sa population à 10 millions d’habitants d’ici 2050. Cette proposition de l’Union démocratique du centre (UDC) divise le pays et inquiète au-delà des frontières helvétiques, notamment en France voisine.

Actuellement peuplée de 9,1 millions d’habitants, la Confédération connaît une croissance démographique de 10% sur la dernière décennie, contre moins de 2% en moyenne dans l’Union européenne. Cette progression, principalement alimentée par l’immigration, pourrait porter la population à 10 millions d’habitants dès 2040, soit dix ans avant l’échéance fixée par l’initiative.

Un mécanisme restrictif en cascade

Le dispositif prévu par l’UDC s’activerait dès 9,5 millions d’habitants. Les autorités fédérales devraient alors limiter drastiquement l’asile et le regroupement familial, ainsi que les autorisations d’établissement. Plus radical encore : si le seuil des 10 millions venait à être franchi, la Suisse devrait dénoncer ses accords internationaux favorisant la croissance démographique, y compris l’accord sur la libre circulation avec l’Union européenne, après un délai de deux ans.

« Ces initiatives extrêmes m’inquiètent. La Suisse compte 30% de personnes nées à l’étranger, soit presque autant qu’en Australie, et deux fois plus qu’en Allemagne », alerte Sergio Ermotti, directeur général d’UBS, cité par BFMTV.

L’onde de choc transfrontalière

Cette perspective préoccupe particulièrement les zones frontalières françaises. Gabriel Doublet, maire d’Annemasse, où 60% de la population active travaille en Suisse, exprime ses craintes : « Pour tenir le rythme de la croissance économique suisse, il faudra reposer massivement sur l’emploi frontalier. »

Cette dépendance accrue exercerait une pression supplémentaire sur des territoires déjà saturés en matière de logement et de recrutement dans les services publics. Le maire souligne le paradoxe : « On trouve l’objet un petit peu étrange qu’un pays veuille limiter sa population en s’interdisant de grandir, tout en étant une des locomotives économiques de l’Europe et en ayant besoin de main-d’œuvre pour permettre cette croissance. »

La mobilisation du patronat helvétique

Les dirigeants d’entreprises multiplient les mises en garde. Philipp Navratil, directeur général de Nestlé, rappelle lors du Forum économique d’Interlaken que « la Suisse a mis en place les conditions propices à la prospérité d’une entreprise mondiale comme la nôtre ». Les organisations patronales insistent sur la dépendance critique de l’économie vis-à-vis de la main-d’œuvre étrangère, particulièrement dans la santé, le BTP, les technologies de pointe et les services financiers.

Une étude gouvernementale chiffre les conséquences : le PIB suisse pourrait chuter de 12% d’ici la fin du siècle en cas d’adoption de ces mesures restrictives. Cette prédiction alarmiste reflète l’importance de l’immigration qualifiée dans le modèle économique helvétique, notamment dans un contexte de vieillissement démographique accéléré.

Un retournement d’opinion en cours

Paradoxalement, l’initiative bénéficiait initialement d’un soutien majoritaire dans les sondages. Cette tendance s’inverse toutefois à l’approche du scrutin : selon les dernières enquêtes, 52% des Suisses se prononceraient désormais contre le plafonnement.

Andreas Beerli, économiste à l’ETH Zurich, analyse cette évolution : « Le bevölkerungswachstum a stimulé la croissance du PIB en Suisse, de manière relativement claire. Cependant, les gains de prospérité ne sont pas répartis de manière uniforme. » Il identifie les racines du malaise : « Les changements du quotidien créent un sentiment que le pays change trop vite, un sentiment de perte de contrôle. »

Un laboratoire démocratique européen

Cette consultation révèle les tensions des sociétés européennes contemporaines, tiraillées entre besoins économiques et préoccupations identitaires. Le Conseil fédéral et le Parlement, opposés à l’initiative, mettent en avant les risques pour « la prospérité, la sécurité intérieure et la tradition humanitaire de la Suisse », ainsi que les coûts d’une rupture avec les accords européens.

Au-delà du cas suisse, cette initiative interroge les stratégies migratoires européennes. Dans un contexte où les flux de population s’intensifient et où les débats sur l’immigration se durcissent, le résultat du 14 juin constituera un précédent observé attentivement dans toute l’Europe. La Suisse, par son système de démocratie directe, offre ainsi un aperçu unique des arbitrages que nos sociétés devront opérer entre croissance économique et cohésion sociale.