À 2 h de Paris, cette destination maghrébine devient le refuge préféré des retraités

Monastir, charmante ville du Maghreb, séduit de plus en plus de retraités français comme destination retraite. À seulement deux heures de vol de Paris, cette destination propose un cadre de vie enchanteur, parfait pour ceux qui cherchent une retraite paisible et économique. Plusieurs raisons expliquent pourquoi Monastir attire tant de seniors.

Un coin de paradis en Méditerranée

Implantée sur la côte est tunisienne, Monastir se baigne dans les eaux étincelantes de la mer Méditerranée. Avec plus de 300 jours de soleil par an, le climat permet de profiter d’activités en plein air toute l’année. Ses plages de sable fin offrent l’endroit idéal pour se détendre, tandis que la médina authentique et les souks hauts en couleurs permettent de plonger dans la culture locale. Sans oublier le port de plaisance moderne qui ajoute une note contemporaine à cette atmosphère mêlant tradition et modernité.

Un coût de la vie très avantageux

L’un des gros atouts de Monastir, c’est son coût de la vie vraiment abordable. Pour un appartement bien situé, le loyer se situe entre 150 et 300 € par mois, ce qui représente bien une bouffée d’air comparé aux loyers souvent très élevés en France. Faire les courses hebdomadaires revient à environ 30 € et un menu complet dans les restos locaux coûte moins de 10 €. Comme le dit d’ailleurs un retraité français vivant sur place : « On vit trois fois mieux qu’en France avec une petite retraite. »

Des soins médicaux accessibles et abordables

Monastir brille aussi par la qualité et l’accessibilité de son infrastructure médicale. La ville est un véritable pôle de santé en Tunisie, offrant entre autres cures thermales, soins balnéothérapie, centres de rééducation et spas médicaux. La médecine privée y paye pour son sérieux et sa rapidité d’accès aux consultations et soins spécialisés. Et le tout à des tarifs souvent à moitié prix par rapport à ceux pratiqués en France.

Avantages fiscaux très intéressants

Les retraités français ont aussi le vent en poupe grâce à la régime fiscal attractif de la convention fiscale franco-tunisienne. Cette dernière permet un abattement de 80 % sur les pensions déposées dans une banque tunisienne, ce qui signifie que seulement 20 % des revenus sont imposables localement. Un dispositif qui pousse encore plus de seniors à choisir Monastir pour y vivre.

Une richesse culturelle et des loisirs variés

Côté culture, Monastir ne manque pas d’atouts pour varier les plaisirs. On y trouve le Ribat, une forteresse médiévale emblématique face à la mer, le mausolée du président Bourguiba et divers musées locaux. Sans oublier les festivals qui ponctuent l’année. Si vous aimez l’aventure, vous pourrez suivre des cours de cuisine tunisienne, partir en excursion dans le désert, faire du yoga sur la plage ou encore explorer les environs en randonnée.

Une intégration sans prise de tête

L’accueil y est très chaleureux et la langue française est largement parlée, ce qui rend l’intégration des retraités français presque naturelle. Côté formalités administratives, c’est plutôt simple : il suffit généralement de prouver un revenu régulier et de faire les démarches pour être reconnu comme résident fiscal tunisien.

Monastir offre ainsi un cadre idéal pour savourer ses années dorées, alliant soleil, bien-être et budget maîtrisé. Que ce soit grâce à son climat ensoleillé, ses tarifs avantageux ou la richesse de sa vie culturelle, cette ville méditerranéenne continue d’attirer ceux qui souhaitent profiter d’une retraite pleine de douceur et de découvertes.