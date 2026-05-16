Chômage : les populations les plus touchées au 1er trimestre 2026

Le chômage français atteint 8,1% et révèle de nouvelles fractures sociales

Au premier trimestre 2026, le chômage en France franchit un cap préoccupant. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, le taux atteint désormais 8,1% de la population active, marquant une progression de 0,2 point par rapport au trimestre précédent. Cette hausse porte à 2,6 millions le nombre de personnes privées d’emploi, soit 68 000 demandeurs supplémentaires en trois mois à peine.

Cette dégradation s’inscrit dans une tendance de fond : sur un an, la progression du chômage atteint 0,7 point, hissant ce fléau social à son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2021. Il demeure néanmoins inférieur de 2,4 points à son pic historique de mi-2015, une nuance que les économistes se gardent bien d’occulter.

Les jeunes et les bénéficiaires du RSA, principales victimes

L’analyse détaillée des statistiques révèle que certaines populations subissent de plein fouet cette détérioration du marché du travail. Les jeunes de 15 à 24 ans affichent un taux de chômage vertigineux de 21,1% — soit plus du double de la moyenne nationale —, malgré un léger repli de 0,4 point sur le trimestre. Sur un an, cette tranche d’âge enregistre la hausse la plus spectaculaire, avec une progression de 2,0 points, signe d’une précarisation structurelle qui s’aggrave.

Selon BFMTV, cette situation s’explique en partie par la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi, entrée en vigueur début 2025. L’Insee précise que « les bénéficiaires du RSA et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail contribuent pour près de la moitié de la hausse du taux de chômage » observée sur les cinq derniers trimestres. Un chiffre qui illustre à lui seul l’ampleur du défi posé par l’activation des minima sociaux.

Une fracture générationnelle qui s’accentue

Les populations actives connaissent des trajectoires très contrastées selon leur tranche d’âge. Les 25-49 ans, cœur de la force productive française, voient leur taux de chômage progresser de 0,4 point sur le trimestre pour s’établir à 7,3%. Sur un an, la hausse atteint 0,6 point, portant cette catégorie à son niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2021 — un record peu enviable pour cette génération qui constitue le socle de l’économie nationale.

Les seniors de 50 ans et plus semblent, en comparaison, relativement préservés, avec un taux quasi stable à 5,2% (+0,1 point sur le trimestre). Pourtant, sur un an, même cette catégorie subit une érosion de 0,4 point, confirmant qu’aucune population n’échappe entièrement à cette tendance défavorable. Pour les travailleurs en fin de carrière, souvent confrontés à des reconversions difficiles et à des discriminations à l’embauche, cette dégradation, bien que modérée, n’en demeure pas moins préoccupante. À ce titre, la question du soutien aux ménages les plus fragiles fait l’objet de débats renouvelés, comme en témoigne la demande croissante des familles françaises en matière de protection sociale.

Une répartition inégalitaire entre hommes et femmes

L’évolution du chômage dessine également des disparités de genre significatives, et pour le moins inattendues. Le taux masculin augmente de 0,3 point sur le trimestre pour atteindre 8,5%, retrouvant ainsi son niveau le plus élevé depuis cinq ans. Sur un an, la progression s’élève à 1,0 point — un bond particulièrement marqué, qui reflète notamment les difficultés traversées par certains secteurs à forte main-d’œuvre masculine, comme la construction ou l’industrie.

Le chômage féminin présente quant à lui une évolution plus contenue, avec un taux de 7,7% (+0,1 point sur le trimestre, +0,3 point sur un an). Cette divergence de trajectoires bouscule un équilibre traditionnel sur le marché du travail : les hommes apparaissent désormais plus exposés aux retournements conjoncturels que les femmes, une inversion qui mérite d’être suivie avec attention dans les prochains trimestres.

Le défi du chômage de longue durée

Parallèlement à cette hausse générale, le chômage de longue durée emprunte une trajectoire particulièrement inquiétante. Au premier trimestre 2026, 626 000 personnes déclarent être sans emploi depuis au moins un an, soit 36 000 de plus qu’au trimestre précédent. Le taux de chômage de longue durée progresse de 0,2 point sur le trimestre et de 0,3 point sur un an, pour s’établir à 2,0% de la population active.

Cette évolution touche exclusivement les hommes, dont le taux de chômage de longue durée s’est alourdi de 0,5 point sur un an, tandis que les femmes conservent un niveau stable. Ce phénomène souligne les difficultés croissantes de réinsertion professionnelle pour certains profils de demandeurs d’emploi, notamment ceux dont les compétences peinent à correspondre aux besoins d’un marché du travail en mutation rapide. Les enjeux liés à la sécurisation des parcours en fin de vie active rejoignent d’ailleurs les débats actuels sur les pensions, alors que la Cour des comptes pointe des erreurs dans le calcul de nombreuses retraites.

Stratégies pour favoriser le retour à l’emploi

Face à cette situation préoccupante, les économistes et les responsables politiques s’accordent sur la nécessité d’actionner plusieurs leviers de manière coordonnée. Le développement de programmes de qualification ciblés, adaptés aux besoins réels du marché, constitue une priorité pour les jeunes et les demandeurs d’emploi de longue durée. L’intensification du suivi personnalisé des bénéficiaires du RSA et des jeunes sans qualification représente un autre axe incontournable, tout comme le renforcement des passerelles entre organismes de formation et employeurs. La multiplication des dispositifs d’alternance et d’apprentissage, enfin, demeure l’un des outils les plus efficaces pour ancrer durablement les plus jeunes dans le monde professionnel.

Dans ce contexte, l’objectif présidentiel de ramener le chômage à 5% d’ici 2027 apparaît plus que jamais compromis. Selon Gentside, cet objectif « paraît désormais inatteignable » au regard de la trajectoire actuelle — un constat sévère qui illustre l’écart grandissant entre les ambitions affichées et les réalités du terrain.