Au premier trimestre de l’année, le taux de chômage en France a légèrement augmenté, franchissant pour la première fois depuis le début de 2021 la barre des 8 %, alerte Le Monde. Cette tendance, plutôt mesurée, s’inscrit dans une situation internationale difficile marquée par des tensions commerciales. Alors que l’économie mondiale affronte plusieurs difficultés, le marché du travail français montre une résilience notable, selon les données diffusées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Une hausse mesurée, mais qui se poursuit

Le nombre total de chômeurs en France, défini selon les critères du Bureau international du travail (BIT), atteint désormais 2,6 millions, avec une augmentation trimestrielle de 68 000 personnes. Le taux de chômage a progressé de 0,2 point par rapport au trimestre précédent, pour s’établir à 8,1 % de la population active. Ce trimestre marque le cinquième mois consécutif de hausse, avec une hausse annuelle de 0,7 % du taux de chômage. Ces chiffres couvrent l’ensemble du territoire, outre-mer compris, sauf Mayotte.

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a réagi à ces chiffres en soulignant la résilience du marché du travail malgré une situation internationale dégradée. Cela montre la complexité de la période actuelle, où toute amélioration est freinée par des facteurs externes particulièrement sévères. Les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail figurent parmi les groupes qui contribuent le plus à cette hausse, représentant près de la moitié de l’augmentation du taux de chômage sur un an.

Source : Insee

Ce que change la loi pour le plein-emploi

Le premier trimestre a aussi été le cinquième trimestre de mise en œuvre de la loi pour le plein-emploi, entrée en vigueur en janvier 2025. Parmi ses mesures phares, on retrouve la généralisation de l’inscription des allocataires du RSA à France Travail. L’objectif est de favoriser le retour à l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail, même si les effets de cette mesure sur le chômage restent débattus.

Les chiffres de l’emploi restent toutefois encourageants. Le taux d’emploi a gagné 0,1 point, pour atteindre 69,5 %, un niveau proche du plus haut historique prévu pour début 2025. Selon Jean-Pierre Farandou : « Jamais autant de personnes n’ont travaillé en France depuis 1975. Depuis 2019, c’est plus de 1,1 million de personnes en emploi supplémentaires et plus de 1,2 million d’actifs supplémentaires ».

À l’international et perspectives

La situation de l’emploi en France se lit aussi à l’aune d’un environnement économique international instable, où le plan de redressement économique joue un rôle crucial. Les tensions commerciales compliquent les défis économiques auxquels la France doit faire face. Malgré cela, l’évolution positive de l’emploi et la mise en place progressive de la loi pour le plein-emploi vont dans le bon sens. Les efforts pour stabiliser le marché du travail sont constants et commencent à être reconnus.

Tant que les tensions internationales joueront un rôle dans le marché du travail, le cadre législatif national et les politiques actives pour l’emploi pourront créer des pistes d’amélioration, notamment en ce qui concerne la rupture conventionnelle.