Adieu l’Espagne : des milliers de retraités quittent la Costa del Sol pour une île bretonne de 7 km

De plus en plus de retraités français tournent le dos aux destinations chaudes à l’étranger pour chercher un cadre de vie plus calme. L’Île-aux-Moines, souvent surnommée « la perle du Golfe », au cœur du golfe du Morbihan en Bretagne, attire aujourd’hui ceux qui veulent tranquillité et paysages apaisants, confirme le magazine Be. Cette tendance montre un regain d’intérêt pour la vie locale, loin du stress des grandes villes ou des plages bondées d’Espagne et du Portugal.

Longue de 7 km et large de 3 km, l’Île-aux-Moines offre une proximité géographique et humaine rare. Accessible en seulement 10 à 15 minutes de bateau depuis le Port-Blanc, l’île se distingue par une circulation douce, presque sans véhicules motorisés. On y marche ou on y fait du vélo dans des ruelles pavées bordées de maisons blanches aux volets colorés, entourées d’hortensias en fleurs. Le rythme de vie y est simple et serein : chaque journée commence avec la lumière et la mer.

La vie au quotidien sur l’île

La vie quotidienne est rythmée par des rendez-vous locaux. Un marché a lieu plusieurs fois par semaine, devenu un point de rencontre et d’échange pour les habitants. L’Île-aux-Moines propose aussi une palette d’activités : promenades, balades à vélo et sports nautiques. Les chemins côtiers et les petites plages offrent de belles occasions de se détendre et de socialiser.

Les associations locales tiennent une grande place, en organisant ateliers et cours, comme des sessions de voile ou des randonnées guidées. Grâce à une vie culturelle animée, les liens sociaux se tissent facilement, une convivialité particulièrement appréciée des nouveaux arrivants.

La culture, les fêtes et le climat

Chaque été, l’île s’anime avec des événements tels que le festival de musique de Port-Blanc et les régates locales. Ces manifestations attirent habitants et visiteurs, et participent à la vitalité locale en mêlant tradition et modernité.

Le climat ensoleillé y est doux, caractéristique du golfe du Morbihan, ce qui favorise une vie paisible avec des températures clémentes toute l’année. Les retraités y bénéficient souvent d’un été plus supportable que dans les régions du sud, parfois marquées par des vagues de chaleur.

Pour beaucoup de retraités, l’Île-aux-Moines est une alternative séduisante à l’expatriation dans des pays chauds, offrant une qualité de vie attractive. La proximité avec la France continentale facilite les visites de la famille, permettant aux enfants et petits-enfants de venir passer des week-ends agréables sur l’île. Détente, sécurité et une offre d’activités physiques légères font partie des atouts qui attirent les seniors.