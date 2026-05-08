Ce droit datant de 1936 permet aux retraités d’économiser 150 € sur leurs vacances : il est sans condition de revenus et presque personne ne le demande

Dans une période où le pouvoir d’achat des Français est mis à l’épreuve, chaque astuce pour réduire les dépenses compte. C’est particulièrement vrai pour les vacances, un moment important pour se reposer. Mais le coût des transports reste un frein. Pour alléger la facture, un dispositif ancien mais toujours en vigueur permet à de nombreux retraités d’obtenir une réduction notable sur les billets de train.

Un dispositif vieux de 1936 qui tient encore la route

Créé en 1936 par Léo Lagrange, le « billet de congé annuel SNCF », aussi appelé billet populaire de congés annuels (BPCA) ou « billet Lagrange », offre une aide financière accessible sans condition de revenus, explique le site Droit et Finances. Il permet de réduire de 25 % le prix d’un billet de train. Cette réduction est utilisable une fois par an pour un aller-retour d’au moins 200 km.

Contrairement à ce que laisse parfois penser son nom, ce dispositif ne s’adresse pas uniquement aux salariés du privé. Il concerne aussi les fonctionnaires, artisans, demandeurs d’emploi, retraités et même leurs familles, y compris conjoints et enfants de moins de 21 ans.

Le train reste une option privilégiée pour ceux qui n’ont pas de voiture ou qui veulent éviter les frais de carburant et d’autoroute, et les cartes de réduction peuvent aider à alléger la facture. Mais la hausse des tarifs rend l’accès aux billets abordables plus compliqué, d’où l’intérêt de ce « billet de congé annuel ».

Comment ça marche ?

La procédure pour en bénéficier est simple, mais demande quelques étapes. D’abord, il faut télécharger et remplir un formulaire en ligne. Vous pouvez le faire viser par votre employeur ou signer une attestation sur l’honneur si vous êtes retraité. Ensuite, le formulaire est transmis via un chat bot. Une fois l’accusé de réception de la SNCF obtenu, il suffit de réserver et de payer par téléphone au 3635.

Le processus peut paraître long ou un peu fastidieux, mais une économie de 150 € sur le prix total d’un voyage aller-retour mérite d’être regardée. À titre d’exemple, un couple de retraités d’Île-de-France voyageant vers le Midi en août voit le coût de son déplacement passer de 600 € à 450 €.