Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais une erreur sur la déclaration suffit à perdre tout le crédit d’impôt aide à domicile

À partir de 2026, votre déclaration fiscale pour les services à la personne évolue.

Photo of author
Nicolas Jean
Publié le
Lecture : 2 min
0
Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais une erreur sur la déclaration suffit à perdre tout le crédit d'impôt aide à domicile
Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais une erreur sur la déclaration suffit à perdre tout le crédit d’impôt aide à domicile © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Chaque année, des millions de Français font appel aux services à la personne, ménage, garde d’enfants, jardinage, et bénéficient d’un crédit d’impôt notable. À partir de 2026, une réforme va modifier la façon de déclarer ces dépenses. Cette évolution vise à rendre les déclarations plus claires et plus précises, en réponse à une demande croissante de la part de l’administration fiscale.

Ce qui change dans la procédure de déclaration

Aujourd’hui, les contribuables indiquent le montant total des dépenses dans la case 7DB de leur déclaration de revenus, sous la rubrique « Services à la personne ». Ces montants couvrent les frais liés à l’emploi d’une personne à domicile ou via une structure spécialisée, et sont le plus souvent préremplis à partir des attestations fiscales émises par le Cesu ou Pajemploi. La Fédération des particuliers employeurs rappelle qu’il faut relire ces données avant validation et corriger toute anomalie.

À partir de 2026, il faudra fournir des informations supplémentaires dans l’annexe 2042 RICI. Les contribuables devront préciser la nature de l’organisme utilisé, explique Le Journal des Femmes. Ils devront aussi détailler les modalités d’intervention, directe, mandataire ou sous forme de prestation, et indiquer l’identification du ou des salarié(s) à domicile.

Ce que ça entraîne

Ces nouvelles exigences visent à réduire le risque de fraude et à limiter les erreurs dans les déclarations. Ces ajustements ne conduisent pas automatiquement à la suppression du crédit d’impôt en cas d’inexactitude, mais l’administration fiscale peut demander des précisions supplémentaires lors d’un contrôle fiscal. La Fepem met en garde contre le fait de minimiser ces nouvelles obligations : ne pas remplir les nouvelles cases peut provoquer des complications, voire la perte de l’avantage fiscal. En cas d’erreur, il est impératif de corriger en ligne toutes les informations nécessaires.

Pour profiter pleinement du crédit d’impôt, il faut être attentif, surtout dans les situations complexes comme un changement de salarié ou le recours à plusieurs intervenants. Dans ces cas, les données doivent être correctement mentionnées sur les attestations Cesu ou Pajemploi. Zoé Bernon et Hélène Agbo-Bloua, juristes à la Fepem, recommandent d’être particulièrement vigilants.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Kad Merad et Julia Vignali réclamaient 1,7 million à leur architecte : le tribunal leur donne tort, « on ne s'y attendait pas »
Actualités

Kad Merad et Julia Vignali réclamaient 1,7 million à leur architecte : le tribunal leur donne tort, « on ne s’y attendait pas »

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires en Seine-et-Marne : une attestation inédite bloque désormais tout chantier de rénovation
Actualités

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires en Seine-et-Marne : une attestation inédite bloque désormais tout chantier de rénovation

Impot Biens Immobiliers
Actualité SocialeActualités

Vous possédez des biens immobiliers ? Attention aux changements dans votre déclaration d’impôts !

Contrôlé le 1er-Mai pour avoir ouvert sa boulangerie, il reçoit un appel inattendu de Sébastien Lecornu : « Je vous rassure, vous ne risquez rien »
Actualités

Contrôlé le 1er-Mai pour avoir ouvert sa boulangerie, il reçoit un appel inattendu de Sébastien Lecornu : « Je vous rassure, vous ne risquez rien »

« Sans nous, vous parleriez français » : comment Charles III a remis Trump à sa place en plein dîner d'État à la Maison Blanche
Actualités

« Sans nous, vous parleriez français » : comment Charles III a remis Trump à sa place en plein dîner d’État à la Maison Blanche

« On nous a rendu une bouillie » : les familles des victimes du Titan découvrent dans quel état les corps ont été rapatriés
Actualités

« On nous a rendu une bouillie » : les familles des victimes du Titan découvrent dans quel état les corps ont été rapatriés

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly