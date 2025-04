Déclaration d’impôts 2025 : êtes-vous prêt à maximiser vos économies ?

La période de déclaration d’impôts est un moment important pour tous les contribuables français. À partir du 6 avril 2025, le coup d’envoi est donné pour la campagne annuelle de déclaration. Depuis 2019, il faut obligatoirement déclarer en ligne sur le site impots.gouv.fr.

Comment déclarer et les petits détails à connaître

Les contribuables doivent utiliser le service en ligne pour déclarer leurs revenus. Même si le système propose des formulaires préremplis, vérifiez bien ces documents (des erreurs ou oublis peuvent toujours se glisser). Respectez les délais pour éviter de lourdes pénalités financières.

Pendant la déclaration, l’étape « revenus et charges » est particulièrement importante. Vous devez activer le formulaire 2042 RICI pour indiquer les dons et charges ouvrant droit à des réductions ou crédits d’impôt. Beaucoup passent à côté de cette opportunité.

Vos obligations et les avantages à ne pas louper

Dès le 10 avril 2025, tous les foyers fiscaux, même ceux non imposables, doivent remplir leur déclaration pré-remplie. Les dons faits aux associations à but non lucratif ou reconnues d’intérêt général permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt appréciable. Pour cela, cochez la case 7UG et conservez précieusement le reçu fiscal fourni par l’organisme bénéficiaire.

Pour les organismes d’intérêt général comme La Cimade, utilisez la case 7UF, tandis que ceux aidant les personnes en difficulté doivent être déclarés sur la case 7UD (avec un plafond fixé à 531 €). Ces distinctions vous permettent de tirer le meilleur parti de vos avantages fiscaux.

Conserver ses justificatifs et rester vigilant

Gardez précieusement tous vos reçus fiscaux, car ils attestent du montant, de la date et de la nature des dons effectués, et peuvent vous aider à bénéficier de certaines exonérations fiscales. Par ailleurs, les bénévoles peuvent bénéficier d’une réduction en déduisant les frais kilométriques liés à leurs activités volontaires, à condition de fournir une attestation appropriée.

Crédit d’impôt pour travaux de jardinage : un avantage à découvrir

Un avantage fiscal souvent méconnu concerne le crédit d’impôt pour travaux de jardinage, similaire à un abattement fiscal pour certains contribuables. Ce crédit peut couvrir jusqu’à 50 % de vos dépenses, dans la limite de 5000 euros par an et par foyer fiscal, ce qui peut vous permettre de récupérer jusqu’à 2500 euros.

Les travaux qui entrent dans le champ de cette aide comprennent le débroussaillage, la tonte de pelouse, l’entretien des massifs floraux, du potager et l’arrosage. Notez bien que pour les colocataires, seuls les travaux réalisés dans les espaces privés sont éligibles.

Après la déclaration : remboursement et suivi

Une fois votre déclaration complétée avec soin, attendez-vous à recevoir votre remboursement par virement bancaire d’ici fin juillet si vous y avez droit. Si vous n’avez pas communiqué vos coordonnées bancaires, un chèque vous sera envoyé par voie postale vers fin août.

Cette année encore, rester bien informé et attentif lors de votre déclaration vous permet de respecter vos obligations tout en optimisant vos finances personnelles grâce aux différents crédits et réductions disponibles, en intégrant une planification financière proactive. En veillant aux détails et en conservant soigneusement tous vos justificatifs, vous faites valoir vos droits tout en contribuant sereinement au fonctionnement du système fiscal national.