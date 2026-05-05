Elle part en vacances sans désactiver l’itinérance des données : son opérateur lui réclame 16 000€, « je pensais que c’était plafonné »

Une simple erreur technique a coûté à Christine 16 615 euros après un voyage en Turquie.

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Anthony Jacquot
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Elle part en vacances sans désactiver l'itinérance des données : son opérateur lui réclame 16 000€, « je pensais que c'était plafonné »
Elle part en vacances sans désactiver l’itinérance des données : son opérateur lui réclame 16 000€, « je pensais que c’était plafonné » © Social Mag
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Une simple erreur technique peut se transformer en cauchemar financier. C’est ce qui est arrivé à Christine Büttner, une touriste allemande de 75 ans, pendant un voyage à l’automne 2025. Lors d’un séjour en Grèce et d’une excursion de trois jours en Turquie, elle n’a pas désactivé l’itinérance des données de son téléphone. Résultat : une facture de 16 615 euros réclamée par son opérateur O2 Telefónica. Son histoire a rapidement été relayée par le média allemand Bild.

Le voyage qui a mal tourné

Christine Büttner était partie pour un voyage éducatif à Rhodes en Grèce, accompagnée de sa sœur. Elle en a profité pour faire une excursion de trois jours en Turquie. C’est durant ce séjour hors de l’Union européenne que le problème est survenu. En laissant l’itinérance activée, elle a consommé environ 100 Go de données, soit plus de 33 Go par jour, l’équivalent d’environ 25 films HD téléchargés.

Une facture énorme

De retour en Allemagne, Christine a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture initiale de 16 615 euros. La septuagénaire vit avec une pension de 943 euros par mois et a décrit la somme comme « au‑dessus de ses moyens ». Après un geste commercial d’O2, la somme a été ramenée à 1 690 euros, ce qui reste très élevé comparé à ses revenus mensuels.

O2 affirme avoir envoyé plusieurs avertissements au sujet de la consommation excessive, sans que cela n’empêche le dépassement. Un porte‑parole d’O2 a insisté sur le fait que « cette désactivation du dispositif de protection des coûts était une décision consciente de la cliente ». Christine explique : « Je voulais quand même joindre mon mari », un homme âgé de 90 ans et malade, qu’elle avait laissé seul en Allemagne.

Ce que ça lui a fait, personnellement

Au‑delà du volet financier, ce voyage a eu des répercussions émotionnelles et personnelles pour Christine. Quelques semaines après la mésaventure, elle a perdu son mari, avec qui elle avait partagé 48 ans de mariage, devenant veuve. L’enchaînement des événements l’a laissée profondément « anéantie ».

Elle a raconté son histoire à la presse pour alerter d’autres voyageurs sur les frais d’itinérance hors Union européenne.

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