Ce village de 40 habitants offre un logement gratuit, mais la contrepartie surprend

La désertification des zones rurales progresse en Espagne, et plusieurs territoires tentent des solutions originales pour inverser la tendance. Le village d’Arenillas, dans la province de Soria, a lancé une initiative audacieuse : proposer des maison gratuite et emploi pour repeupler et dynamiser sa communauté, rapporte Cronista. En parallèle, la région veut relancer l’économie locale, redonner de la vie au tissu social et assurer la pérennité des infrastructures.

Un pari pour redonner vie à Arenillas et ses environs

Arenillas propose sept appartements entièrement équipés, sans loyer. Ces logements réhabilités sont prêts à être occupés et offrent un confort moderne, notamment une connexion Internet en fibre optique. À la différence des opérations italiennes de ventes de « maisons à 1 euro », souvent suivies de lourds travaux de rénovation, le projet d’Arenillas se veut immédiatement accessible.

Les autorités locales, en lien avec des centres de recherche comme Eurac Research en Italie, s’inspirent d’expériences étrangères et développent des solutions adaptées pour assurer un relais générationnel. Les enfants qui viendront s’installer pourront être scolarisés gratuitement à l’école de Berlanga de Duero, avec un transport pris en charge.

Des emplois et des services pour relancer le village

Le plan ne se limite pas aux logements : il prévoit aussi un soutien au secteur professionnel local. Un contrat à durée indéterminée est envisagé pour un poste de maçon, destiné à entretenir les bâtiments municipaux et préserver le patrimoine local. D’autres opportunités existent, comme la gestion du bar du village ou l’animation du centre communautaire, des rôles encouragés pour faciliter l’intégration des nouveaux venus.

La priorité est donnée aux familles avec enfants, dans l’espoir de renforcer la population active et d’assurer un relais générationnel indispensable. « Sin chicos no hay futuro », clame la mairie, soulignant l’importance des enfants pour l’avenir du village. La sélection des candidats sera rigoureuse, basée sur les motivations déclarées et la capacité à s’investir dans le projet communautaire.

Des inspirations venues d’Europe

Ce projet s’inscrit dans une dynamique européenne plus large pour relancer les zones rurales et alpines, à l’image des incitations financières offertes par d’autres pays. À l’image du projet scientifique du Parc national du Stelvio en Italie, mené par Eurac Research, qui étudie les effets de l’altitude sur la santé humaine en proposant des séjours gratuits, Arenillas mise sur une approche sociale et démographique. Les deux démarches ont des finalités différentes mais partagent l’idée de revitaliser par des incitations attractives.

La province de Soria, parmi les plus touchées par la dépopulation en Espagne, montre qu’avec des efforts et des idées nouvelles, des changements positifs sont possibles. Par cette initiative, Arenillas espère non seulement repeupler ses rues, mais aussi inspirer d’autres régions à lancer des démarches similaires.