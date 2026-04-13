Ces 8 pays offrent une coquette somme pour que les gens s’y installent, mais il y a des conditions

Selon Forbes, de plus en plus de pays proposent des aides financières pour attirer de nouveaux habitants. C’est une tendance qui séduit surtout les travailleurs à distance, les entrepreneurs et les nomades numériques. Avec le télétravail qui remet en question le modèle du lieu de travail fixe, plusieurs États cherchent des moyens inédits pour dynamiser leurs économies locales et redonner vie à des zones rurales en déclin. Cette évolution ouvre la porte à une façon différente de penser où l’on vit et travaille.

Pourquoi ces programmes séduisent de plus en plus

En 2025, MBO Partners estimait qu’environ 18,5 millions d’Américains se déclaraient nomades numériques, un chiffre qui a bondi de plus de 150 % depuis 2019. Parallèlement, selon Gallup, environ un quart des salariés américains travaillaient déjà partiellement à distance en septembre 2025. Face à ces changements, plusieurs pays voient une vraie opportunité d’attirer ces travailleurs mobiles avec des programmes dédiés.

L’Italie, par exemple, a ciblé des villages du sud, notamment en Calabria, offrant jusqu’à 30 000 € aux candidats qui s’engagent à créer une entreprise et à s’installer de manière permanente dans des localités de moins de 2 000 habitants. Une autre initiative consiste à vendre des maisons abandonnées à 1 €, à condition que l’acheteur les rénove.

En Suisse, le village d’Albinen propose environ 23 000 € par adulte et 9 200 € par enfant pour freiner le déclin démographique, à condition d’acheter un bien immobilier d’au moins 184 000 € et d’y résider pendant une décennie.

Le Japon cherche à inverser l’exode vers des métropoles comme Tokyo en offrant environ 6 000 € par enfant aux familles qui s’installent dans des zones rurales.

Des exemples concrets aux quatre coins du monde

La Grèce propose des allocations mensuelles d’environ 500 € sur l’île d’Antikythera pour inciter des familles à s’y installer. L’Irlande, via son programme Our Living Islands, offre des sommes allant jusqu’à 84 000 € pour la rénovation de biens situés sur des îles isolées.

La Croatie propose des aides couvrant jusqu’à 50 % du coût immobilier dans certaines municipalités, tout en facilitant les permis de résidence pour les nomades numériques. Au Chili, le programme Start-Up Chile cible plutôt les startups, en proposant des financements sans prise de participation de 13 800 € à 73 600 €, ce qui a attiré des milliers de fondateurs et d’entrepreneurs internationaux.

Objectifs et conditions : relancer les économies locales

Ces initiatives visent à lutter contre le déclin démographique des petites villes et à relancer l’activité économique locale. Les gouvernements cherchent ainsi à casser la forte concentration urbaine observée dans des pays comme le Japon, pour répartir la population de manière plus équilibrée.

Ces aides viennent souvent avec des conditions strictes : engagements sur la durée, achat immobilier, création d’entreprise, ou clauses détaillant des séjours prolongés. L’idée est de s’assurer que les nouveaux arrivants apportent une contribution durable aux communautés.