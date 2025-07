Retraite et disparités : pourquoi les femmes touchent-elles moins ?

Les pensions de retraite préoccupent des millions de Français. En 2025, la pension moyenne brute s’établit à 1 661 € par mois, un montant indispensable pour de nombreux retraités. Ce chiffre revêt une grande importance alors que chacun souhaite conserver un niveau de vie correct à l’âge d’or, tout en essayant de réduire les écarts existants.

Évolution des pensions et différences de montants

En 2022, la pension moyenne brute était de 1 626 €. Pour compenser la hausse des prix, une augmentation de 2,2 % a été appliquée. Mais malgré ce petit coup de pouce, on note une baisse de 0,4 % en euros constants entre 2022 et 2024.

Les écarts entre les divers régimes de retraite se font sentir. Ainsi, les retraités du régime général touchent en moyenne 1 290 € nets par mois. Les fonctionnaires d’État, eux, bénéficient d’une pension de l’ordre de 1 825 € nets mensuels. Dans les régimes spéciaux, par exemple à la SNCF et à la RATP, les montants atteignent respectivement 2 050 € et 2 400 € nets.

Différences entre hommes et femmes

Les écarts entre les pensions des hommes et des femmes restent marqués. La pension moyenne brute des femmes est de 1 268 € par mois, tandis que celle des hommes atteint 2 050 €. Une fois les prélèvements effectués, les montants descendent à environ 1 180 € pour les femmes contre 1 906 € pour les hommes, soit un écart de 38 %.

Les pensions de réversion contribuent à réduire cet écart. Avec 88 % des bénéficiaires étant des femmes, ces aides font passer la différence à 26 %. Ainsi, la pension moyenne nette avec réversion avoisine 1 350 € pour les femmes, contre 1 800 € pour les hommes.

Divers éléments permettent de comprendre ces différences persistantes. Les carrières interrompues dues à la maternité et au temps partiel touchent particulièrement les femmes. En 2023, près de 26,5 % des femmes travaillaient à temps partiel, contre seulement 8,7 % des hommes. Par ailleurs, les interruptions de carrière pour des raisons familiales sont deux fois plus fréquentes chez les femmes.

L’accès limité aux postes à responsabilités et les inégalités de genre viennent aggraver la donne.

Des différences selon le parcours de carrière

Le cheminement professionnel de chacun influence aussi le montant de la retraite. Les carrières longues ou celles marquées par des métiers pénibles peuvent, forcément, donner lieu à des différences notables dans le calcul final des pensions. C’est souvent le cas pour les cadres qui ont cotisé sans interruption et se retrouvent avec des pensions plus avantageuses.

Face à ces constats, il apparaît indispensable de repenser certaines règles afin de mieux tenir compte de cette diversité dans les parcours professionnels et de réduire les inégalités visibles. À mesure que la population vieillit et que de nouveaux défis économiques et sociaux se posent, il est urgent d’adopter une démarche proactive pour offrir à chacun la sécurité financière et la justice sociale qu’il mérite. Des réformes des pensions sont envisagées pour réduire ces écarts.