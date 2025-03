Permis de conduire : pourquoi les seniors pourraient bientôt être soumis à des visites médicales

L’Union européenne se lance dans un projet ambitieux visant à harmoniser les règles de sécurité routière dans l’ensemble des États membres. Cette initiative vise à diminuer fortement le nombre de victimes sur les routes, avec l’objectif affiché d’atteindre zéro mort d’ici 2050. Pour y parvenir, on étudie plusieurs réformes, notamment celles qui touchent à la réglementation du permis de conduire.

Des changements envisagés pour le permis de conduire

Parmi les réformes sur la table, l’idée d’imposer une visite médicale obligatoire pour les conducteurs âgés de plus de 70 ans fait débat. Cette proposition est défendue par plusieurs eurodéputés, dont Karima Delli , dans le cadre du débat sur l’âge au volant. On envisage aussi de modifier la durée de validité du permis de conduire afin qu’il soit valable pendant 15 ans – ou seulement 5 ans pour les poids lourds. À l’issue de ces périodes, passer un contrôle de santé serait nécessaire pour continuer à conduire.

Aujourd’hui, dans certains pays comme la France, le permis est valable à vie sauf en cas d’infraction. Pourtant, il arrive qu’un médecin interdise temporairement la conduite sans qu’une visite médicale ne soit formellement exigée.

Des pratiques très différentes en Europe

Les démarches pour le contrôle médical des conducteurs seniors varient énormément selon les pays européens. Par exemple, aux Pays-Bas, une visite médicale est requise tous les cinq ans pour les personnes de plus de 75 ans. Au Danemark et en Finlande, ce contrôle se fait dès 70 ans, tandis qu’en Espagne et en Grèce, il débute dès 65 ans. En Italie, les examens commencent à 50 ans, et au Portugal, ils sont obligatoires dès 40 ans puis tous les dix ans jusqu’à 65 ans avant de devenir biennaux. En Angleterre, pas de règles strictes mais des cours de remise à niveau sont conseillés pour les seniors. Enfin, en Lettonie, en Hongrie et en Belgique, un certificat médical est demandé pour prolonger la validité du permis.

Des chiffres qui font réfléchir sur la sécurité routière

Les statistiques montrent que les conducteurs d’un certain âge représentent un défi particulier pour la sécurité routière. Les personnes de plus de 75 ans seraient impliquées dans environ 80 % des accidents mortels qui concernent leur tranche d’âge. Même si elles représentent seulement 21 % de la population, elles comptent pour 27 % des décès sur les routes, comme l’indique Anne Lavaud, porte-parole de l’association Prévention Routière : « Ils représentent 27 % des personnes tuées alors qu’ils ne sont que 21 % de la population ». Cela dit, ce ne sont pas uniquement les seniors qui posent problème ; les conducteurs de 18 à 24 ans se retrouvent également en proportion dans les accidents mortels.

Le Danemark, notamment, se distingue avec ses routes parmi les plus sûres d’Europe, grâce à une politique stricte qui impose une visite médicale tous les cinq ans après 70 ans.

La discussion fait rage sur les réformes

Le projet de réforme fait l’objet de vifs débats, certains critiquant ce qui pourrait être perçu comme une stigmatisation des conducteurs seniors. La France, la Belgique et l’Angleterre sont souvent pointées du doigt pour leur approche plus souple sur la question. Selon l’association Prévention Routière, « l’âge n’est pas le facteur aggravant dans la responsabilité des accidents mortels ».

Pendant ce temps, on note aussi une évolution pour les jeunes conducteurs en France : désormais, ils peuvent passer leur permis dès 17 ans, alors qu’on attendait auparavant qu’ils aient 18 ans.

Face aux défis posés par le vieillissement de la population et aux besoins grandissants de mobilité individuelle, ce débat sur le permis de conduire rappelle combien il est important de trouver un équilibre entre liberté personnelle et sécurité collective sur nos routes européennes.