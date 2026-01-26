Retraite 2026 : le montant minimum réel pour vivre dignement face à l’inflation

En 2026, près de 2 800 € par mois seront nécessaires pour un couple de retraités. Votre pension suffira-t-elle ?

Photo of author
Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
0
Retraite 2026 : le montant minimum réel pour vivre dignement face à l’inflation
Retraite 2026 : le montant minimum réel pour vivre dignement face à l’inflation | Social Mag
LinkedInWhatsApp

Avec l’arrivée de 2026, beaucoup de retraités et futurs retraités en France se posent la même question : quel montant prévoir pour conserver un niveau de vie décent face à l’inflation qui reste élevée ? Même si l’inflation menace le pouvoir d’achat, les prix sont montés et pèsent encore sur le budget. Les pensions peinent à suivre, et beaucoup se demandent : « Est-ce que ma pension suffira sans que je doive couper partout ? »

Où en est l’économie en 2026 ?

En janvier 2026, l’inquiétude monte chez les seniors et ceux qui vont l’être bientôt. L’inflation a marqué le pas par rapport aux années précédentes, mais le coût de la vie reste haut. La modération des hausses de prix ne compense pas les augmentations déjà encaissées, ce qui met une vraie pression sur les budgets des retraités.

Des organismes comme l’ONPES et l’IRES (qui publient des repères de dépenses) ont établi des budgets de référence pour mesurer une vie « minimum décente » en France, en prenant en compte le logement, l’alimentation, la santé, les transports, les loisirs et la vie sociale. En 2022, ces repères donnaient environ 1 836 € par mois pour une personne seule et 2 540 € pour un couple de retraités. Avec les projections actualisées de l’INSEE et de la Banque de France, les estimations pour 2026 se situent autour de 2 000 € pour une personne seule et entre 2 750 € et 2 800 € pour un couple, ce qui est proche des besoins pour une retraite confortable.

Ce que vous devez revoir dans vos finances

Face à cette situation, il faut faire un audit précis de vos comptes. La méthode recommandée se déroule en plusieurs étapes : commencez par analyser vos dépenses de 2025 sur 12 mois, sans estimation rapide ni oubli. Ensuite, classez ces dépenses en trois catégories :

  • incompressibles (logement, énergie, mutuelle)
  • variables (loisirs, sorties)
  • imprévus (réparations, aides familiales)

Appliquez ensuite une hausse prudente en accord avec les projections d’inflation de la Banque de France (estimée entre 1,2 % et 1,3 %) pour obtenir une vision plus claire de 2026. Comparez ce total ajusté à votre pension, en incluant pensions de base et complémentaires. La DREES rappelle que les pensions de base sont en général revalorisées selon l’évolution des prix. En revanche, en novembre 2025, le régime complémentaire Agirc-Arrco n’a pas procédé à sa hausse des complémentaires habituelle, ce qui a renforcé la sensation de stagnation chez une partie des retraités.

Aides, charges et filet de sécurité

Au-delà de l’analyse budgétaire, il faut aussi prendre en compte des charges supplémentaires possibles, comme l’aide à un proche. Des dispositifs d’aide existent, par exemple l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) qui verse un montant maximal de 1 043,59 € par mois pour une personne seule au 1er janvier 2026 (sous conditions de ressources et de résidence).

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

La fin d’un privilège discret ? Ce changement fiscal pourrait plomber l’épargne retraite des Français
Retraite

La fin d’un privilège discret ? Ce changement fiscal pourrait plomber l’épargne retraite des Français

Voici pourquoi l’abattement retraite 2026 pourrait enfin alléger vos impôts
Retraite

Voici pourquoi l’abattement retraite 2026 pourrait enfin alléger vos impôts

Carrière longue : repoussé au 1er septembre, ce détail administratif peut vous coûter très cher
Retraite

Carrière longue : repoussé au 1er septembre, ce détail administratif peut vous coûter très cher

PER : ce que le gouvernement envisage pourrait faire perdre gros à des millions d’épargnants
Retraite

PER : ce que le gouvernement envisage pourrait faire perdre gros à des millions d’épargnants

Voici ce que les seniors réussissent à épargner chaque mois selon une nouvelle étude
Retraite

Voici ce que les seniors réussissent à épargner chaque mois selon une nouvelle étude

Les sapeurs-pompiers volontaires gagnent enfin leurs trimestres retraite : une victoire attendue
Retraite

Les sapeurs-pompiers volontaires gagnent enfin leurs trimestres retraite : une victoire attendue

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly