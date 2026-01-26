Retraite 2026 : le montant minimum réel pour vivre dignement face à l’inflation

Avec l’arrivée de 2026, beaucoup de retraités et futurs retraités en France se posent la même question : quel montant prévoir pour conserver un niveau de vie décent face à l’inflation qui reste élevée ? Même si l’inflation menace le pouvoir d’achat, les prix sont montés et pèsent encore sur le budget. Les pensions peinent à suivre, et beaucoup se demandent : « Est-ce que ma pension suffira sans que je doive couper partout ? »

Où en est l’économie en 2026 ?

En janvier 2026, l’inquiétude monte chez les seniors et ceux qui vont l’être bientôt. L’inflation a marqué le pas par rapport aux années précédentes, mais le coût de la vie reste haut. La modération des hausses de prix ne compense pas les augmentations déjà encaissées, ce qui met une vraie pression sur les budgets des retraités.

Des organismes comme l’ONPES et l’IRES (qui publient des repères de dépenses) ont établi des budgets de référence pour mesurer une vie « minimum décente » en France, en prenant en compte le logement, l’alimentation, la santé, les transports, les loisirs et la vie sociale. En 2022, ces repères donnaient environ 1 836 € par mois pour une personne seule et 2 540 € pour un couple de retraités. Avec les projections actualisées de l’INSEE et de la Banque de France, les estimations pour 2026 se situent autour de 2 000 € pour une personne seule et entre 2 750 € et 2 800 € pour un couple, ce qui est proche des besoins pour une retraite confortable.

Ce que vous devez revoir dans vos finances

Face à cette situation, il faut faire un audit précis de vos comptes. La méthode recommandée se déroule en plusieurs étapes : commencez par analyser vos dépenses de 2025 sur 12 mois, sans estimation rapide ni oubli. Ensuite, classez ces dépenses en trois catégories :

incompressibles (logement, énergie, mutuelle)

variables (loisirs, sorties)

imprévus (réparations, aides familiales)

Appliquez ensuite une hausse prudente en accord avec les projections d’inflation de la Banque de France (estimée entre 1,2 % et 1,3 %) pour obtenir une vision plus claire de 2026. Comparez ce total ajusté à votre pension, en incluant pensions de base et complémentaires. La DREES rappelle que les pensions de base sont en général revalorisées selon l’évolution des prix. En revanche, en novembre 2025, le régime complémentaire Agirc-Arrco n’a pas procédé à sa hausse des complémentaires habituelle, ce qui a renforcé la sensation de stagnation chez une partie des retraités.

Aides, charges et filet de sécurité

Au-delà de l’analyse budgétaire, il faut aussi prendre en compte des charges supplémentaires possibles, comme l’aide à un proche. Des dispositifs d’aide existent, par exemple l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) qui verse un montant maximal de 1 043,59 € par mois pour une personne seule au 1er janvier 2026 (sous conditions de ressources et de résidence).