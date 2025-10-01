Budget des retraités : pourquoi la hausse des complémentaires en 2025 ne suffira pas

Chaque automne, l’annonce de la revalorisation des pensions de retraite représente un vrai moment d’espoir pour les retraités en France. En 2025, une nouvelle augmentation des pensions complémentaires est prévue pour novembre, suscitant l’attention de nombreux Français dans une situation économique marquée par une inflation persistante et des dépenses en hausse.

Une augmentation liée à la hausse des prix

La revalorisation concerne spécifiquement les retraites complémentaires du régime Agirc-Arrco. Prévue pour le 1er novembre 2025, cette revalorisation des pensions sera calculée à partir de l’inflation « hors tabac » avec un abattement de 0,4 point. Selon les estimations, l’inflation devrait se situer entre 1,2 % et 1,3 %, ce qui entraînera une augmentation des pensions s’élevant à environ 0,8 % à 1,2 %. Pour illustrer, une pension moyenne de 514 € pourrait passer à environ 518 € ou 520 €.

Cela dit, malgré cette augmentation visible, la réalité des prix fait que le pouvoir d’achat ne voit pas forcément une grande amélioration. L’abattement, mis en place pour maintenir l’équilibre financier des caisses complémentaires, limite en même temps l’ampleur de la hausse pour les bénéficiaires.

Le quotidien face à la hausse des prix

L’absence d’un plafond sur la hausse des prix à la consommation signifie que certaines dépenses indispensables montent plus vite que les pensions. Les coûts liés au logement, à l’énergie et à l’alimentation continuent d’augmenter, creusant ainsi l’écart entre les revenus et les dépenses des retraités. Même si les pensions sont remaniées chaque année, le pouvoir d’achat des seniors tend à baisser.

En 2025, les retraités devront jongler avec trois postes de dépenses importants :

la santé

l’alimentation

l’énergie

Pour beaucoup, la pension complémentaire représente entre 30 % et 40 % de leurs revenus totaux, tandis que les dépenses de santé ne cessent de grimper.

Les retraités les plus fragilisés

Parmi les retraités français, certains groupes sont particulièrement touchés par ces augmentations modestes. Les personnes disposant d’une faible retraite de base en ressentent vivement les effets. De plus, les retraités vivant seuls ou dans des zones rurales rencontrent souvent plus de difficultés face à ces ajustements limités.

Pour tenter de limiter ces effets sur leur budget quotidien, plusieurs options s’offrent aux retraités. Ils peuvent, par exemple, revoir leurs contrats d’assurance pour alléger leurs dépenses fixes ou se regrouper pour profiter de tarifs plus avantageux lors des promotions et maximiser les pensions.

Les demandes et pistes d’avenir

Face à cette situation, différentes associations de retraités tirent la sonnette d’alarme. Elles réclamant notamment une indexation intégrale des pensions sur l’inflation réelle sans abattement. La mise en place de filets sociaux renforcés ou la création d’un socle minimal pour la pension complémentaire sont également avancées comme solutions possibles.

L’abattement actuel montre rapidement ses limites pour protéger le pouvoir d’achat des seniors. Il est donc important pour chacun de suivre attentivement ses finances personnelles et de se tenir informé des aides disponibles, afin de pouvoir agir à temps et préserver son autonomie financière.

Alors que l’on s’engage vers une période économique incertaine avec une inflation persistante, qui affecte aussi bien le coût du logement que celui des soins médicaux, il reste primordial de prendre ces questions au sérieux dès maintenant pour que nos aînés puissent continuer à mener une vie digne après tant d’années passées à travailler.