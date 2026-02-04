Minimum vieillesse : ce que la réforme de l’Aspa va vraiment changer pour votre retraite

Depuis le 8 janvier 2026, la procédure pour demander l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) a été revue pour en faciliter l’accès. Ce changement, piloté par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), représente une avancée importante pour les retraités vivant en France et disposant de faibles ressources.

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est une aide essentielle pour les retraités modestes, garantissant un revenu minimum pour éviter la pauvreté. Attention : cette allocation n’est pas attribuée automatiquement. Il faut en faire la demande pour en bénéficier (cette précision aide à comprendre pourquoi la démarche administrative reste nécessaire).

Les montants de l’Aspa dépendent de la situation familiale : jusqu’à 1 043,59 € par mois pour une personne seule et 1 620,18 € pour un couple. Cette allocation remplace le « minimum vieillesse » depuis 2006.

Un accès facilité et plus numérique

Au cœur de cette réforme se trouve le Dispositif de ressources mensuelles (DRM). Depuis début janvier 2026, ce système, géré par la Cnav, harmonise et pré-remplit les ressources des demandeurs, ce qui réduit le risque d’erreurs et simplifie la procédure administrative. Comme le précise Hélène Monsauret, de la direction des systèmes d’informations de la Cnav, « il est désormais possible de demander l’Aspa à un point unique et en ligne en passant par le site de l’assurance retraite dans un premier temps puis l’an prochain par celui de la MSA » relaye Moneyvox.

Pour demander l’Aspa, il suffit de se connecter à son espace personnel sur le site lassuranceretraite.fr. Le service permet de compléter un formulaire en ligne avec des données de ressources et personnelles déjà intégrées, puis d’envoyer directement les pièces justificatives demandées. Tout cela s’inscrit dans un mouvement de modernisation : « Le chantier actuel, c’est la modernisation des pensions de réversion et de l’Aspa », précise Hélène Monsauret.

Une transformation qui change la donne

La dématérialisation de la demande d’Aspa illustre la volonté de l’Assurance retraite de simplifier l’accès aux aides sociales indispensables. Le Dispositif de ressources mensuelles ne se contente pas de simplifier la demande d’Aspa : il vise aussi à corriger et harmoniser les revenus connus par d’autres services sociaux comme la Caisse d’allocations familiales (CAF) et France Travail.

Louis Mokhtari, de la direction des échanges, fiabilisation et intégration des données sociales de la Cnav, n’exclut pas qu’« Un prochain chantier, à terme, pourrait concerner l’AAH [allocation aux adultes handicapés, NDLR] ».