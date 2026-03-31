Airbus teste avec succès son drone anti-kamikaze Bird of Prey

Airbus veut casser le modèle économique des drones kamikazes

Dans le détail, le drone a repéré un engin d’attaque à usage unique avant de l’engager à l’aide d’un missile air-air Mark I, conçu en partenariat avec la start-up Frankenburg Technologies. Cette démonstration valide non seulement les capacités techniques du système, mais aussi son positionnement opérationnel face à des menaces émergentes.

Dans ce contexte, Mike Schoellhorn, CEO d’Airbus Defence and Space, a déclaré : « Dans le contexte géopolitique et militaire actuel, la défense contre les drones kamikazes est une priorité tactique qui doit être traitée de toute urgence ».

Une réponse directe à la saturation des défenses classiques

Au-delà de la performance technique, Airbus s’attaque à un déséquilibre désormais bien identifié sur les théâtres d’opérations modernes. Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont mis en évidence l’efficacité de drones kamikazes peu coûteux capables de saturer des systèmes de défense bien plus onéreux. Le constat est simple : intercepter un drone bon marché avec un missile sophistiqué peut rapidement devenir économiquement intenable.

Ces engins peuvent coûter une fraction des intercepteurs utilisés pour les abattre. Face à cette réalité, Airbus ne cherche pas uniquement à améliorer l’interception, mais à rééquilibrer le rapport coût-efficacité au cœur même de la défense aérienne.

Un modèle économique pensé pour durer

Le Bird of Prey repose sur une logique industrielle claire, réduire drastiquement le coût par interception tout en augmentant la capacité d’engagement. Contrairement aux systèmes traditionnels, le drone est réutilisable et conçu pour traiter plusieurs cibles au cours d’une seule mission. Techniquement, l’appareil affiche une envergure de 2,5 mètres, une longueur de 3,1 mètres et un poids maximal au décollage de 160 kg. Lors de ce premier essai, il emportait quatre missiles Mark I, mais sa version opérationnelle pourra en embarquer jusqu’à huit. Chaque missile mesure 65 centimètres, pèse moins de 2 kg et dispose d’une portée d’environ 1,5 kilomètre. Cette architecture permet de multiplier les engagements sans multiplier les coûts.

Le système vise une réduction d’un ordre de grandeur du coût par interception. Dans le communiqué d’Airbus, Mike Schoellhorn précise : « Avec notre Bird of Prey et les missiles Mark I abordables de Frankenburg, nous fournissons aux forces armées un intercepteur efficace et rentable, comblant une lacune capacitaire cruciale dans les théâtres de conflits asymétriques actuels. L’intégration du Bird of Prey dans la suite de gestion de combat de défense aérienne IBMS d’Airbus agit comme un multiplicateur de forces. »

Une intégration pensée pour les architectures OTAN

L’un des points structurants du programme réside dans son intégration native aux systèmes existants. Le Bird of Prey est conçu pour s’insérer dans l’architecture de défense aérienne via l’Integrated Battle Management System (IBMS) d’Airbus. Plutôt que de remplacer les systèmes lourds déjà en service, le drone agit comme une couche supplémentaire, plus agile et plus économique. Il s’intègre dans une logique de défense multicouche, où chaque niveau répond à un type de menace spécifique. Cette approche transforme l’intercepteur en véritable multiplicateur de forces, capable d’absorber une partie des attaques de saturation sans mobiliser des ressources disproportionnées.

Autre élément marquant, la rapidité du développement. Airbus indique que le système a été conçu et testé en seulement neuf mois, un délai particulièrement court pour un groupe de cette envergure. Ce rythme traduit une évolution plus large du secteur de la défense, désormais contraint d’accélérer ses cycles d’innovation face à des menaces qui évoluent rapidement et à moindre coût. Dans cette dynamique, Kusti Salm, CEO de Frankenburg Technologies, a déclaré : « C’est une étape déterminante pour la défense aérienne moderne ». Il évoque également « Une nouvelle courbe de coûts pour la défense aérienne ».