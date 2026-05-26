Investir dans l’or devient plus simple grâce à la Monnaie de Paris

La Monnaie de Paris révolutionne l’investissement avec le Marianne or

L’institution millénaire franchit ce mardi 26 mai 2026 une étape que ses dirigeants qualifient d’historique en lançant le Marianne or, sa première monnaie d’investissement en or pur depuis l’arrêt de la frappe des Napoléons il y a plus d’un siècle. Cette initiative marque un tournant stratégique pour l’établissement public, qui entend démocratiser et moderniser l’accès à l’or d’investissement sur le territoire français, offrant aux épargnants une alternative souveraine, lisible et flexible aux produits étrangers qui dominaient jusqu’alors le marché.

Selon Le Parisien, Marc Schwartz, PDG de la Monnaie de Paris, résume ainsi l’ambition du projet : « Ce bullion incarne une étape majeure dans la transformation de la Monnaie de Paris. Avec cette pièce française d’investissement en or, nous renouons avec une histoire monétaire prestigieuse qui passe par l’Écu, le Louis d’or ou le Napoléon. »

Une gamme de quatre formats pour démocratiser l’investissement aurifère

Le Marianne or se décline en quatre formats distincts, tous frappés en or pur à 999 millièmes. Cette gradation tarifaire soigneusement étagée constitue l’un des atouts majeurs du dispositif pour les épargnants : elle lève les barrières financières traditionnellement associées aux métaux précieux, permettant à chacun d’entrer sur le marché de l’or selon ses moyens et ses objectifs patrimoniaux. L’once complète, pesant 31,1 grammes — soit l’équivalent d’un Napoléon historique —, constitue la référence internationale. La demi-once de 15,55 grammes offre un compromis équilibré entre accessibilité et valeur, tandis que le quart d’once de 7,77 grammes se rapproche du poids d’un Louis d’or traditionnel. Le dixième d’once, enfin, avec ses 3,11 grammes valorisés autour de 400 euros, représente le point d’entrée le plus abordable — une somme à la portée d’un épargnant ordinaire souhaitant diversifier prudemment son patrimoine.

Contrairement aux pièces de collection dont la rareté détermine le prix, le tirage du Marianne or n’est volontairement pas limité. L’institution prévoit de frapper près de 100 000 exemplaires au cours de l’année, signe d’une ambition résolument commerciale sur ce nouveau segment d’activité. Pour l’épargnant, l’absence de prime de rareté est un avantage direct : le prix payé reflète au plus près la valeur intrinsèque du métal, sans surcoût spéculatif.

L’innovation du e-Marianne or : une première mondiale

L’originalité la plus saisissante de cette offre réside dans sa déclinaison numérique, baptisée e-Marianne or, que la Monnaie de Paris présente comme « une première mondiale ». Cette solution hybride répond avec intelligence aux préoccupations de stockage et de sécurisation qui freinent traditionnellement les investisseurs particuliers — deux obstacles que l’or physique traditionnel ne parvient pas toujours à lever seul.

Le système repose sur un principe de garde sécurisée : l’institution conserve physiquement l’or correspondant à l’investissement numérique, tout en garantissant à l’acheteur la possibilité de convertir à tout moment son e-Marianne en pièce physique. Cette convertibilité à la demande constitue un avantage concurrentiel notable face aux ETF or classiques, souvent plus rigides dans leurs modalités de remboursement et de livraison. L’épargnant bénéficie ainsi du meilleur des deux mondes : la sécurité d’un actif réel, détenu en son nom dans les coffres d’une institution d’État, et la souplesse d’un instrument numérique facilement accessible.

D’après Yahoo Finance, l’achat des Marianne physiques et numériques s’effectue directement via une plateforme sécurisée. Le cours est figé pendant cinq minutes lors de chaque transaction, afin de prémunir l’acheteur contre les variations de prix en cours d’opération — une garantie de transparence appréciable dans un marché réputé pour sa volatilité.

Une stratégie tarifaire alignée sur les cours internationaux

Le prix du Marianne or évolue en temps réel selon les cotations internationales du métal précieux, actuellement établies autour de 4 500 dollars l’once, soit approximativement 3 900 euros. Cette valorisation s’inscrit dans un contexte particulièrement favorable : l’or a enregistré une progression spectaculaire de 65 % en 2025, atteignant même un record historique de près de 5 600 dollars l’once fin janvier 2026, porté par la quête de valeurs refuge dans un environnement géopolitique instable. Comme le détaille Le Monde, cette dynamique haussière renforce considérablement l’attractivité du lancement, positionnant le Marianne or au cœur d’une demande croissante pour les placements tangibles et alternatifs.

Pour l’épargnant, l’ancrage aux cours internationaux présente un avantage décisif : il garantit une liquidité et une lisibilité du prix absentes des pièces de collection, dont la valorisation reste tributaire de critères numismatiques opaques pour le néophyte. La structure tarifaire comprend des commissions variables selon le type d’achat, complétées par des frais de livraison oscillant entre 15 et 50 euros selon le poids, ou des frais de garde trimestriels de seulement 1 euro pour les versions dématérialisées — un coût de détention remarquablement faible au regard des standards du secteur.

Un repositionnement stratégique face à la concurrence internationale

Cette initiative permet à la France de rejoindre le cercle restreint des nations disposant de leur propre monnaie d’investissement en or. Jusqu’alors, les investisseurs français devaient se tourner vers des références étrangères — le Krugerrand sud-africain, le Maple Leaf canadien ou l’American Gold Eagle américain — ou se rabattre sur l’acquisition de Louis d’or et de Napoléons d’occasion, dont l’état et l’authenticité ne sont jamais entièrement garantis.

Marc Schwartz insiste sur cette dimension concurrentielle : « Un Marianne est une véritable monnaie, contrairement au lingot, et seule la Monnaie de Paris peut en frapper pour la France, ce qui garantit à nos bullions la teneur en or et la reconnaissance du marché. » Cette exclusivité nationale constitue un argument de poids : pour l’épargnant, acheter un Marianne or, c’est acquérir un titre dont la pureté et l’authenticité sont garanties par l’État français, sans recours à une expertise tierce.

L’établissement a par ailleurs renforcé son infrastructure technologique en investissant dans un système de sécurité informatique avancé, intégrant l’authentification bancaire et la vérification d’identité conformément aux réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Des perspectives commerciales prometteuses pour la Monnaie de Paris

Forte de ses 197 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 — en progression de 1,7 % par rapport à 2024 —, la Monnaie de Paris diversifie stratégiquement ses sources de revenus. Sa structure actuelle repose sur la fabrication de pièces françaises (40 millions d’euros), de devises étrangères (55 millions), de monnaies de collection (82 millions) et de produits d’art incluant les médailles du travail (15 millions).

Le lancement du Marianne or s’inscrit dans une logique de croissance, exploitant un marché porteur où la demande, tant institutionnelle que particulière, pour l’or physique ne cesse de progresser. Bien que l’institution n’ait pas communiqué d’objectifs chiffrés spécifiques, ce nouveau segment pourrait représenter à terme une part significative de son activité. À l’heure où les épargnants français cherchent à protéger leur patrimoine contre l’inflation et les incertitudes géopolitiques, la perspective d’un produit souverain, accessible dès 400 euros et convertible à la demande, ouvre un horizon inédit pour la gestion de l’épargne individuelle. Pour approfondir la réflexion sur la diversification du patrimoine à long terme, on pourra également consulter notre article sur la retraite à La Poste et le montant des pensions, qui illustre l’importance de préparer ses revenus futurs avec des actifs variés.

La commercialisation débute ce mardi pour les 6 000 clients historiques de l’institution, avant une ouverture au grand public programmée le 16 juin. Cette approche progressive permet d’ajuster les processus opérationnels tout en créant un effet d’exclusivité propice au développement de la notoriété du produit — une stratégie de lancement qui rappelle, toutes proportions gardées, celle des grandes maisons consacrant leurs nouveautés à leurs fidèles avant de les offrir au monde.