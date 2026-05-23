Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs Galaxy : Samsung abandonne sa propre application Messages, et ce n’est pas sans risque

Samsung a récemment décidé de retirer son application Samsung Messages, utilisée par les possesseurs de smartphones Galaxy depuis son lancement en 2009. L’arrêt commence en juillet, ce qui laisse environ six semaines pour s’adapter à la transition, alerte Forbes.

Cette décision concerne des millions d’utilisateurs, notamment aux États-Unis, où le déploiement débutera avant une extension plus large. Après 17 ans de service, la disparition de cette appli va modifier des habitudes de communication bien ancrées.

Comment se préparer à la transition

Le retrait de Samsung Messages oblige les utilisateurs à prendre quelques démarches. Samsung recommande fortement de passer dès maintenant à Google Messages comme application de messagerie par défaut. Selon Samsung, cela permettra de « maintenir une expérience de messagerie cohérente sur Android ».

Il est aussi conseillé de sauvegarder ses messages. Les options proposées sont :

Samsung Cloud

Google Drive

des SSD externes

ZDNet rappelle que « vos textos n’ont pas à disparaître lorsque l’application est arrêtée ». Parmi ces solutions, Google Drive est souvent cité comme la plus facile d’utilisation, mais chacun peut choisir selon ses préférences.

Transfert des messages et questions de sécurité

Le transfert des conversations vers Google Messages est décrit par Android Central comme « super facile », même s’il comporte une étape d’indexation importante. Pendant cette phase, il peut s’écouler jusqu’à 48 heures avant que toutes les conversations s’affichent correctement. Des rapports d’utilisateurs ayant constaté des textos manquants soulignent l’intérêt de faire une sauvegarde avant de migrer.

Un des objectifs de ce changement est de faciliter l’activation du chiffrement RCS (Rich Communication Services), désormais activé ce mois-ci pour les textos. Pour en profiter, il faut une version à jour de Google Messages sur Android, ainsi que d’iMessage sur iPhone. Le chiffrement de bout en bout renforce la sécurité des communications, alors que la messagerie sécurisée prend une place de plus en plus importante.

Ce que ça change à plus grande échelle

Cette transition s’inscrit dans un mouvement technologique plus large impliquant plusieurs acteurs. Outre Samsung, Google joue un rôle central avec son appli de messagerie, et Apple influence les évolutions en matière de sécurité inter-plateformes. Les opérateurs téléphoniques, bien que moins visibles, sont aussi des acteurs clés, notamment pour le déploiement du chiffrement RCS qui, pour l’instant, se concentre davantage sur l’Amérique du Nord.