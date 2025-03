Retraite à La Poste : découvrez le montant de la pension

Le 14 mars 2025, on s’intéresse au montant de la retraite des anciens de La Poste en prenant l’exemple de Marianne, une factrice qui a donné plus de quarante ans de sa vie à ce service public. Ce cas permet de voir comment les carrières dans la fonction publique d’État sont reconnues après de nombreuses années de travail.

Un chemin professionnel dédié au service public

Marianne a commencé à travailler à La Poste en 1979, quand elle avait 21 ans, en tant que factrice. Avant, elle avait œuvré dans le milieu agricole, notamment dans une exploitation de vaches laitières, comme elle le rappelle en disant : « Avant de rejoindre La Poste, j’ai travaillé dans le domaine agricole, au sein d’une exploitation de vaches laitières, que mes parents connaissaient » (pour bien situer ses débuts). À 20 ans, après s’être mariée, elle a quitté la Mayenne pour s’installer en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, où elle a intégré ce qui s’appelait alors les PTT.

Sa routine se faisait surtout à vélo dans les petites communes d’Ille-et-Vilaine, réalisant ses tournées du lundi au samedi, quels que soient les caprices du temps. Elle confie : « Ce que j’aimais, c’était être au plus près des usagers. Ils me reconnaissaient parce que je faisais toujours les mêmes tournées, le plus souvent à vélo ». Outre la distribution du courrier et des colis, elle participait à des initiatives sociales comme « Veiller sur mes parents », renforçant ainsi les liens avec les habitants.

Les modalités de sa retraite

Après 41 ans de service, Marianne a pris sa retraite en 2020, à 62 ans. En tant que fonctionnaire titulaire relevant du régime de la fonction publique d’État, elle touche une pension mensuelle nette de 1 240 euros. Ce montant est basé sur les six derniers mois de salaire qu’elle percevait avant sa retraite, soit environ 1 610 euros nets par mois.

En plus de sa pension principale, Marianne bénéficie du RAFP, ce qui lui permet de conserver un niveau de vie convenable. Elle profite également d’avantages en nature, comme un abonnement téléphonique sans frais et une carte bleue gratuite de la Banque Postale, avec des frais réduits.

L’évolution du statut et les opportunités chez La Poste

La Poste propose différents types de contrats (CDI, CDD, alternance ou stages). Pour évoluer, il faut savoir s’organiser, travailler de manière autonome et avoir le sens du service public. Des formations internes sont aussi proposées pour ceux qui souhaitent occuper des postes comme gestionnaire de tournées ou superviseur.

Autrefois connue sous le nom des PTT, La Poste a connu plusieurs transformations pour devenir aujourd’hui une société anonyme à capitaux publics. En 2020, près de la moitié des effectifs étaient encore des fonctionnaires, bénéficiant d’une stabilité supérieure à celle des contractuels actuels, lesquels ne cotisent pas au régime général.

Un rôle social important

Les facteurs n’assurent pas seulement la logistique quotidienne, ils jouent aussi un rôle social non négligeable. Dans les zones rurales, leur passage représente parfois le seul moment de contact humain pour des personnes isolées. Cela montre bien le lien fort qui unit La Poste à ses usagers.

L’histoire de Marianne, à la fois professionnelle et personnelle, montre bien les joies mais aussi les défis d’une carrière entièrement vouée au service public. Alors que chacun pense à sa propre retraite ou à celle d’un proche dans ce secteur indispensable qu’est le monde postal français, il est intéressant de se rappeler que chaque maillon contribue au bon fonctionnement de l’ensemble.