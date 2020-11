Une armée de drones vient en aide aux koalas dans les régions dévastées par les feux de brousse

Publié le: mercredi 4 novembre 2020

Des drones vont être utilisés pour semer les graines d’arbres dont les koalas sont friands dans les régions ravagées par les feux de brousse.

Les graines de gommier seront parachutées par drone dans les zones difficiles d’accès de l’Australie, dévastée par les feux de brousse, dans le but d’accélérer la restauration de l’habitat du koala et de sauver l’espèce.

Un essai d’ensemencement par drone, dirigé par le World Wide Fund for Nature Australia, a vu une horde de drones tirer des graines de koala dans le sol sur plusieurs sites brûlés pendant la saison des feux de brousse 2019-20.

La méthode, qui a été testée pour d’autres usines en Afrique de l’Ouest et à Victoria, pourrait changer la donne, déclare Rachel Lowry, responsable de la conservation du WWF Australie.

« L’ampleur et le rythme sont vraiment ce qui est excitant à ce sujet », a-t-elle déclaré.

« Ils sont capables de disperser jusqu’à 40 000 graines par jour, soit bien plus que ce que n’importe quel groupe de volontaires peut planter à la main. »

Accès aux zones isolées

Avec environ trois milliards d’animaux tués ou déplacés, et jusqu’à sept milliards d’arbres détruits ou endommagés pendant les feux de brousse, il est vital que le plus de graines possible soient rapidement plantées, indique Rachel Lowry.

« Nous ne croyons vraiment pas que la façon habituelle de planter des arbres va nous suffire pour le moment avec l’ampleur des pertes. »

Certaines conditions sont nécessaires pour que la plantation réussisse et les drones aideront l’équipe à tirer le meilleur parti de ces courtes fenêtres d’opportunités.

Les drones permettent également de rendre accessibles les zones difficiles d’accès ou dangereuses pour les volontaires.

Les sites particulièrement touchés par les incendies, comme la vallée de Richmond dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et l’East Gippsland de Victoria, sont parmi ceux que le procès visera.

Le programme d’ensemencement par drone fait partie de l’initiative Regenerate Australia du WWF, qui comprend également un appel mondial à des idées innovantes pour promouvoir la récupération de la faune et la régénération des paysages.