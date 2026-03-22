Le géant chinois qui inquiète Amazon débarque au Royaume-Uni et ça pourrait tout changer

JD.com, le géant chinois du commerce en ligne, a annoncé l’arrivée de sa plateforme Joybuy au Royaume‑Uni. L’objectif affiché : séduire les consommateurs britanniques, réputés pour être de vrais chasseurs de bonnes affaires. Cette opération illustre aussi l’ambition de JD.com de s’implanter durablement sur les marchés européens.

Comment JD veut percer au Royaume‑Uni

JD.com, cotée aux États‑Unis et à Hong Kong et valorisée à 35,1 milliards d’euros, met les bouchées doubles pour ce lancement. Le groupe prévoit d’activer en même temps ses opérations logistiques et de distribution.

Selon le média britannique Independent, la plateforme proposera une vaste gamme de produits : technologie, électroménager, produits de beauté, articles pour la maison, épicerie et autres produits du quotidien. L’offre vise à attirer les clients en jouant sur le rapport qualité‑prix et la praticité.

La logistique en première ligne

Pour assurer une bonne expérience, Joybuy s’appuie sur une infrastructure logistique importante. Avec des entrepôts situés à Milton Keynes et Luton, la plateforme promet la livraison le lendemain pour environ 17 millions de foyers à travers le Royaume‑Uni. Toute commande passée avant 11 heures doit être livrée avant 23 heures le même jour.

La livraison est gratuite pour les commandes supérieures à 29 euros. En dessous de ce seuil, les frais s’élèvent à 3,99 euros. Les clients peuvent aussi opter pour un abonnement à 3,99 euros par mois ou 19,99 euros par an pour bénéficier de livraisons illimitées.

Visé : les chasseurs de bonnes affaires

Le cœur de cible de Joybuy, ce sont bien les consommateurs britanniques à la recherche de bonnes affaires. Joybuy n’hésite pas à se positionner frontalement face à Amazon, et devra aussi rivaliser avec d’autres acteurs du e‑commerce comme Temu, Shein et Alibaba.

Malgré sa puissance financière et logistique, JD.com a renoncé récemment à plusieurs projets d’acquisition de grandes enseignes britanniques. L’année 2024 a vu l’abandon de l’acquisition de Currys, et en septembre dernier les négociations avec Sainsbury’s pour la reprise d’Argos ont échoué.

Une poussée ambitieuse en Europe

Le lancement au Royaume‑Uni s’accompagne d’une expansion vers six nouveaux marchés européens, même si seulement cinq ont été nommés : l’Allemagne, les Pays‑Bas, la France, la Belgique et le Luxembourg. Cette étape s’inscrit dans une stratégie offensive pour gagner du terrain sur le continent.

Par ailleurs, JD.com a finalisé l’an dernier un accord pour racheter le groupe allemand Ceconomy pour 2,22 milliards d’euros, ce qui renforce sa présence sur le marché européen de l’électronique.

Matthew Nobbs, directeur général de Joybuy UK, se montre confiant : « Nous sommes là pour longtemps, comme notre PDG l’a dit. » Il a insisté sur l’importance d’affiner l’expérience utilisateur et a expliqué que la plateforme avait pris beaucoup de temps pour peaufiner son service client.